Охотники за сокровищами обнаружили древний урартский храм с самыми красивыми фресками 21.06.2022, 10:10

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Зданию около 2700 лет.

Группа охотников за сокровищами, которые незаконно копали сокровища в Гарибин-Тепе в Алакей, в 28 км к северо-западу от центра города Ван, непреднамеренно сделали важное историческое открытие. Об этом пишет Arkeo News.

Кладоискатели, продолжавшие свои раскопки в этом районе на глубине до 5 метров под землей, достигли сооружения с фресками на стенах. Группа кладоискателей, решивших, что это церковь, сообщила о ситуации в дирекцию Ванского музея.

Также было снято видео во время открытия в Гарибин Тепе. Однако специалисты считают, что здесь вместо церкви могло быть сделано гораздо более важное открытие.

Доцент Эркан Коньяр, который читает лекции в Стамбульском университете и читает лекции по истории Урарту, древней Анатолии и древней Месопотамии, также руководил многими археологическими раскопками в Ване.

Независимый Türkçe попросил Коньяра , который проводит замечательные академические исследования урартов, посмотреть изображения, сделанные из сооружения в Гарибин-Тепе, и сделать комментарий.

Утверждая, что это урартский храм VII века до н.э. согласно изображениям, Коньяр заявил, что недалеко от этого региона находится замок урартского царя Русы II и что найденное сооружение может быть связано с этим замком.

Коньяр сказал, что это место выглядит как культовый храмовый комплекс, посвященный урартскому богу Халди.

Ссылаясь на первое знакомство с урартским храмом в его первоначальном и нетронутом виде, Коньяр сказал: «Возможно, благодаря этому строению мы впервые сможем понять, на что был похож урартский храм».

Отметив, что судя по изображениям, здание было найдено в своем первоначальном состоянии, Коньяр сказал: «Мы видим, что настенные росписи все еще стоят. Любой, кто войдет, может увидеть состояние этого места 2700 лет назад. Это очень впечатляет. Насколько я понял из видео, это большое здание. Мотивы настенных росписей подчеркивают религиозный элемент. В то же время присутствует и человеческий мотив. Конечно, очень важно, что это место нашли охотники за сокровищами. Я надеюсь, что археологи и музей доберутся до него и спасут это место. Это создаст важную цель для понимания Урарту. Я думаю, что это окажет влияние на весь мир», — сказал он.

«Я занимаюсь раскопками уже 30 лет, но с такой группой находок сталкиваюсь впервые. Такие области очень чувствительны. Они, вероятно, попали сюда через туннель, вырытый снизу. Неважно, насколько вы опытны, когда вы копаете это место, разрушения неизбежны. Здесь находятся самые красивые фрески Урарту. Есть настенные росписи, которых раньше не было ни в одном урартском центре. Они считаются «уникальными».

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