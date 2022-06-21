Стало известно, как белорусы смогут получить гуманитарные визы на территории Польши 2 21.06.2022, 10:14

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Опубликован проект постановления польского Министерства иностранных дел.

«Белсат» опубликовал разъяснения проекта решения министра иностранных дел Польши о выдаче национальных виз для иностранцев, находящихся на территории Польши. Сам документ еще находится в стадии согласования.

Согласно проекту постановления, заявление о выдаче гуманитарной визы нужно будет подать министру иностранных дел до 31 декабря 2022 года.

Гуманитарную визу смогут получить граждане Беларуси, которые на момент подачи заявления легально находятся на территории Польши на основании гуманитарной визы или прибыли в Польшу после 24 февраля из Украины в связи с войной на ее территории и до этого легально находились в Украине.

Постановление также предусматривает возможность получения национальной визы для граждан Беларуси и Украины, находящихся в Польше легально, с целью трудоустройства, кроме сезонной работы.

Документ может начать действовать с середины июля.

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