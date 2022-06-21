В Минске все чаще продают «голые» квартиры в уже заселенных домах 3 21.06.2022, 10:19

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В реальных сделках цены на квартиры в Минске упали на 8-20%.

В последнее время на рынке вторичного жилья стали выставлять на продажу все больше квартир без чистового ремонта в домах, сданных 10 лет назад. О чем говорит такая тенденция и какова в целом ситуация на рынке недвижимости? Разбирался сайт nashaniva.com.

Квартиры без чистового ремонта в домах, которые уже давно заселены (сданы в эксплуатацию 5-15 лет назад), появлялись в продаже и раньше, но за последнее время таких предложений стало вдвое больше, делится наблюдениями специалист сферы недвижимости.

Сам факт появления «замороженных» квартир объясняется тем, что всегда есть прослойка людей, которая вкладывала деньги в недвижимость «на будущее».

«Кто-то покупал квартиру на вырост, кто-то для детей, которые впоследствии должны были сами определиться, какой делать ремонт. Для определенной части это как инвестиционные вложения. Нередко владельцами таких помещений оказывались россияне, которые приобретали в Беларуси недвижимость с расчетом на то, чтобы переехать сюда на пенсию.

Так или иначе, причины приобретения жилья могут быть разные, в то время, как причина продажи чаще всего одна — изменение обстоятельств», — говорит собеседник.

Поскольку обстоятельства в последнее время меняются далеко не в лучшую сторону, то появляется все больше людей, предпочитающих держать сбережения в виде денег, а не в недвижимости. Тем более, когда недвижимость в Беларуси дешевеет. Держать такие квартиры становится бессмысленным, поскольку неизвестно, когда наступит время, чтобы можно было продать их дороже, и наступит ли он вообще.

«Причем изначально снижение цен на недвижимость в Беларуси обусловливалось именно тем, что к концу 2019 — началу 2020 они достигли своего пика и стали неподъемными. Тогда «квадрат» в Минске стоил около 1500-1600$, что, безусловно, было слишком высокой ценой для Беларуси, поэтому снижался спрос, а за ним и цены», — отмечает эксперт.

На начало 2021-го «квадрат» подешевел до 1320$. Из-за войны цена еще уменьшилась. Сейчас «метр» в столице в среднем стоит около 1200 долларов.

В реальных сделках цены на квартиры в Минске упали на 8-20%. Наименьшее падение наблюдается в бюджетном сегменте.

«Цены на те же хрущевки уже пришли к своему минимуму 2016 года, поэтому здесь снижение не такое заметное, как у жилья комфорт класса — именно там мы наблюдаем падение в реальных сделках вплоть до 20% от цен на февраль 2022 года», — очерчивают тенденцию на рынке недвижимости.

Пока нет оснований для того, чтобы заявлять о том, что рынок достиг дна и квартиры перестанут дешеветь.

«Даже несмотря на относительно неплохие показатели в июне, мы видим, что людей в Минске не становится больше, а объемы строительства остаются на том же уровне, — поясняют. — Активность, которую мы наблюдаем сейчас, предположительно, обусловлена тем, что к покупке квартир вернулись те, кто отложил это действие весной.

Помимо этого, видно, что люди переключились на более дешевое жилье — сейчас повысился спрос на однокомнатные квартиры в старых домах. Из-за этого мы получили, что немного повысилась цена метра, так как в однушках она всегда выше».

Сильно проседают арендные ставки. Из-за этого сдавать квартиры становится уже не так выгодно, как раньше — покупка недвижимости для того, чтобы зарабатывать на сдаче в аренду, начинает терять смысл. Это также должно отразиться на ценах.

Возвращаясь к теме «новых» квартир в старых домах — для покупателей они имеют ряд плюсов. Здания, которым 10 и более лет, уже дали усадку. Рядом, как правило, более развита инфраструктура, чем в новостройках. К тому же, в соседних квартирах уже сделан ремонт, поэтому не будет шума от непрерывных работ.

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