«Получилось дешевле, чем строить новый дом» 21.06.2022, 10:32

3,266

Как минчанка отремонтировала старую дачу.

Еще несколько лет назад эта дача под Минском ничем не привлекла бы к себе внимание — забор покосился, сборно-щитовой дом под старым шифером выглядел «уставшим», участку явно не хватало внимания хозяев. Теперь здесь все поменялось: и домик выглядит прилично, и вокруг все сделано как для инстаграмных фотосессий. Журналисты realt.by поговорили с минчанкой Дарьей, чьими заботами старая дача получила вторую жизнь и новый облик.

Вторая жизнь старой дачи

История этой дачи началась очень давно, еще в 60-е годы прошлого века. В распоряжение Дарьи она попала не в лучшем виде — стены облупились, деревянные рамы окон сгнили, внутри не повернуться от старых вещей, которые годами свозились сюда на вечное хранение. Участок тоже нуждался в «реанимации» — он порядком зарос кустами и снытью (сорняк вредный такой).

Первым желанием Дарьи было привести участок в исходное состояние — снести дом, сравнять все на территории и начать с чистого листа. Однако строительная смета на новый дом заставила задуматься — а нужна ли новая дача по стоимости двушки в Минске?

Так появился план «Б»: найти хороших строителей, которые бы отремонтировали то, что есть, а участком заниматься параллельно.

— Для начала в доме и на территории провели генеральную уборку, все ненужное вывезли на свалку, — рассказывает Дарья. — Прораб, которого я наняла вести стройку, осмотрел весь дом и составил план необходимых работ и список материалов.

Первым делом занялись крышей — сняли старые шифер и поликарбонат над террасой и накрыли металлочерепицей графитового цвета. Дом сборно-щитовой, без утепления, но к удивлению прораба, и вагонка снаружи, и сам деревянный каркас прекрасно сохранились. Поэтому фасад немного зачистили от отслоившейся старой краски и покрасили в серый цвет.

Окна после осмотра приговорили к замене — на их место установили современные стеклопакеты в ПВХ-профиле. Чтобы защитить их от дачного вандализма во время отсутствия хозяйки — установили роллеты.

— Внутри со стен сняли старую обшивку, закрыли каркас пароизоляцией и зашили имитацией бруса, — рассказывает Дарья. — Чтобы визуально расширить пространство комнат, основной цвет в новом интерьере белый. Полы выглядели стандартно дачно — доски, покрытые коричневой краской. Но после того, как с ними поработали шлифмашинкой и покрыли лаком, их вид изменился в лучшую сторону.

Дом небольшой, изначально делился на три комнаты: две спальни и кухня. Дарья добавила еще одну — санузел с душевой кабинкой. Говорит, что в старых дачах ее больше всего напрягали «удобства во дворе». А создать современные условия было не сложно — выделить небольшое помещение, поставить электробойлер, прокопать канализацию и подключить водопровод.

От старой мебели Дарья отказалась и обставила комнаты «Икеей». Для кухни гарнитур сделали под заказ, но недорого.

Дизайн для дачи

Пока строители заканчивали с домом, Дарья принялась за участок.

— На этом этапе возникли сложности — для начала надо было разобраться с металлическими тазами, гвоздями, какими-то металлическими останками чего-то, — рассказывает она. — При этом все это просто утопало в море сныти, в которой еще и лягушки квакали. Первое время мне было страшно там ходить. Я решила, что надо пригласить специалистов, чтобы они справились с этой проблемой. Но некоторые организации отказывались сразу, только взглянув на фото. Никто особо не хотел браться за такую работу — по размеру он небольшой, но сложный. Только из одной фирмы доехали до участка, но все равно сказали, что сначала все это выройте экскаватором, а потом зовите нас. Потом случайно мне дали телефон одной невероятно милой женщине, которая согласилась помочь.

Первым дело разработали проект. Рисовали на листе А4 как участок должен выглядеть — где будут дорожки, где каменная отсыпка, акцентные растения, кустарники, цветники. Выписывали, какие должны расти цветы. Каждый кустик и цветок был помечен цифрой и подписан, что за тип, как выглядит.

— Когда засеяли траву, я почти каждый вечер приезжала смотреть, как она растет, — рассказывает Дарья. — Рассадили кустики, проложили дорожки из камня-плитняка, обустроили костровую зону со скамейками. Декоративка, кстати, стоит немалых денег, особенно в моем случае, когда мне хотелось побольше всего и сразу. Мне казалось, что участок выглядит пустовато. И так засадила его кустарниками и цветами, что теперь приходится выкапывать их, так как для них нет места. А еще мне подсказали покупать маленькие саженцы, они дешевле и довольно быстро растут. Так, например, я сэкономила на туях сорта «Брабант» для живой изгороди. Когда их высаживала, они были совсем небольшими. А теперь почти по три метра, быстро растут.

Изначально огород Дарья не планировала — только газон, цветы и кустики. Но через пару лет у забора, за туями, появились высокие грядки для овощей вдоль забора — немного лучка и чесночка, огурчики, помидоры.

— Только не пишите, что у меня картошка растет еще, — смеется Дарья.

На даче Дарья с дочкой старается бывать как можно чаще — здесь много знакомых, приезжает много детей. Дача стала любимым местом для отдыха после рабочего дня.

Сколько было потрачено денег на преображение старой дачи? Дарья говорит, что это не стоило ей «всех денег мира», и точно вышло в несколько раз дешевле, чем обошлось бы строительство нового дома. Более того, процесс реконструкции оказался еще и увлекательным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».