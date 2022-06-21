Исследования показали, что человек может освоить эхолокацию за короткий срок 2 21.06.2022, 10:53

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В течение нескольких недель испытуемые осваивали щелкание и клокотание, а также тренировались в лабиринтах.

Британские ученые провели эксперимент по обучению людей эхолокации. И пришли к выводу, что всего за 10 недель почти каждый из нас может освоить навык, используемый некоторыми животными для ориентации в пространстве, пишет «Новое время».

В эксперименте длиной в неполных три месяца приняли участие 26 человек разного возраста — 14 зрячих и 12 с диагностированной в детстве слепотой. Задачей специалистов было научить участников издавать щелкающие звуки, а затем анализировать их эхо, чтобы ориентироваться в пространстве.

В течение нескольких недель испытуемые осваивали щелкание и клокотание, а также тренировались в лабиринтах.

По истечении этого срока им пришлось сдать своеобразный экзамен — пройти незнакомую местность, используя полученный навык эхолокации. Затем кураторы высчитали количество столкновений и сопоставили с результатами в самом начале обучения.

Выяснилось, что их гораздо меньше, а значит, участники сумели освоить эхолокацию всего за 10 недель.

Свои результаты ученые считают перпективными для незрячих или слабо видящих людей.

Мы считаем, что было бы целесообразно обучать эхолокации людей, у которых все еще может быть хорошее функциональное зрение, но которыемогут потерять зрение в более позднем возрасте из-за прогрессирующих дегенеративных заболеваний глаз", — говорит Лори Талер, псхолог из Даремского университета, принимавшая участие в исследовании.

Авторы акцентируют на том, что изучить язык дельфинов и летучих мышей можно в любом возрасте. Несмотря на то, что с годами навык обучения и острота слуха падают, приправильном обучении освоить эхолокацию можно, что показывают результаты участников старше 70 лет.

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