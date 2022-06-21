БГУ планирует построить еще один корпус в центре Минска 6 21.06.2022, 10:53

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Где его разместят?

Белорусский государственный университет в ближайшие два года собирается построить новый корпус в университетском городке в центре Минска. Там появятся аудитории и производственные лаборатории, сообщает агентство «Минск-Новости».

Здание высотой 6-7 этажей с подземным техническим этажом планируют разместить вдоль пешеходной аллеи, ведущей из пл. Независимости на улицу Ленинградская. Сейчас участок свободен от застройки. Он находится между новым инженерным корпусом метрополитена и химическим факультетом БГУ.

Внешний облик здания предлагается в едином стиле с архитектурой всего комплекса университетского городка, созданного с 1925 г. по наше время. Поэтому, сообщается, новое здание не нарушит ансамбль в стиле конструктивизма.

Как значится в проектных материалах, «простому и четкому облику будущего корпуса соответствуют лаконичная форма фасадов и минимальный декор». Фасад на уровне первого этажа планируется сделать керамогранитными плитами темно-серого цвета. Выше — использовать алюминиевые либо алюмокомпозитные панели серебристого цвета. Проект проходит общественное обсуждение.

Что касается внутреннего наполнения, то в здании будут размещены учебные аудитории, производственные лаборатории, многофункциональные залы для проведения мероприятий различного формата, библиотека открытого типа (open space), кафе, офисы открытого типа, административные, санитарно-технические и бытовые помещения. Корпус рассчитан на 1 300 человек — учащихся и сотрудников.

Планируемый период строительства — 2023-2024 гг.

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