«Это неправильная война»: появилось видео допроса пленного летчика-«вагнеровца» 22 21.06.2022, 10:57

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Оккупанта приземлили выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла».

Появилось видео допроса пленного летчика-"вагнеровца" сбитого под Светлодарском Су-25 - майора Андрея Федорчукова. Оккупант, который вылетал на бомбардировку украинских городов, уверяет, что переосмыслил свою позицию относительно войны.

Видео опубликовал Telegram-канал "Новости Збройних сил".

Россиянин заявил, что в плену украинцы проявили себя достойно, оказали необходимую медицинскую помощь, еду и одежду.

"Хочу сказать, что это действительно неправильная война. Здесь действительно происходят всевозможные ужасы, о которых мы, возможно, даже не догадываемся. Я здесь много чего увидел, чего не видел раньше, поэтому надо прекращать все это дело", - заявил Федорчуков на видео.

18 июня украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 под Светлодарском Донецкой области. Летчик - "вагнеровец" попал в плен.

Штурмовик Су-25 - трофей воинов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев. Его приземлили выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Украинским защитникам удалось взять в плен российского пилота Андрея Федорчукова. Во время допроса он признался, что является наемником частной военной компании Вагнера.

За участие в войне против Украины Федорчуков получал 205 тысяч рублей в месяц. 18 июня он получил приказ атаковать опорный пункт Вооруженных сил Украины. Ранее летчик вылетал на бомбардировку украинских городов.

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