«Мои работы сейчас «разлетаются» по Беларуси, поступают заказы из Польши» 4 21.06.2022, 11:11

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Как белоруска создала необычный бизнес на открытках и альбомах.

Кристина Демянюк – бухгалтер по образованию и мама двух маленьких дочерей. Восемь лет назад она открыла для себя мир скрапбукинга и сейчас свои работы делает под заказ. Как родные отнеслись к ее увлечению, какой был самый дорогой заказ и что в планах на будущее, Кристина рассказала Intex-press.

От вышивки и восточных танцев к скрапбукингу

Кристине Демянюк 30 лет. В настоящее время она находится в отпуске по уходу за ребенком – младшей дочери 1 год и 4 месяца. Старшей – 4 года.

По специальности Кристина бухгалтер, но у нее, как говорит она сама, характер творческий.

– Творчество мне всегда было по душе. Помню, как на уроках труда нас впервые научили вышивать крестиком, вот с тех пор меня и «понесло». Вышивка крестиком, гладью, бисером, плетение из бисера – для меня это было важнее школьных уроков. А во время учебы в Барановичском госуниверситете я увлеклась восточными танцами, – рассказывает Кристина.

После университета, когда вышла замуж и родила дочку, о танцах пришлось забыть. Но желание чем-то заниматься не отпускало.

– Вышивать, конечно, сил у меня не хватило. Но, увидев в YouTube видео-уроки, как девушка из России делает очень красивые альбомы, я решила тоже попробовать, – поясняет Кристина. – Правда, к делу приступила не сразу – мне казалось, что так красиво у меня не получится, но потом приняла твердое решение: глаза боятся, а руки делают. И начала с мелочей, каких-то заготовок, постепенно осваивая новые, более масштабные вещи.

Первые открытки для мамы и свекрови на 8 Марта

По словам Кристины, первыми ее работами, которые были представлены на «суд» родных, стали открытки на 8 Марта, которые она подарила маме и свекрови.

– Меня, конечно, очень похвалили. Открытки оценили, но почему-то в мои силы никто не верил. А ведь я хотела, чтобы это было не просто хобби, а увлечение, которое приносило бы пусть и небольшой, но заработок, – рассказывает мастерица. – Но родные не верили, что это кому-нибудь интересно, считали, что открытки – это прошлый век и теперь их никто не дарит. В общем, думали, что мое хобби вряд ли превратится в «маленький бизнес на бумаге».

Еще одним аргументом родных было то, что материалы для работы обойдутся дороже. Кристина не скрывает, материалы действительно не дешевые. К примеру, бумагу она заказывает в фотостудии, чтобы была хорошего качества. Часто приходится оплачивать услуги печати, некоторые украшения и элементы она покупает в интернет-магазинах. В среднем в месяц на нужные для работы материалы, по словам Кристины, у нее уходит около 200 рублей.

– Но я сдаваться не собиралась, отнесла несколько новых открыток в магазин, где их очень быстро купили. Это придало мне уверенности и сил. Раньше я даже подумать не могла, что смогу продавать такие вещи, которые дарила родным, подругам, коллегам в качестве презента для настроения, – отмечает она.

Самый необычный и самый дорогой заказы

Вскоре, благодаря «сарафанному радио», у Кристины стали появляться заказчики. Кроме открыток она начала делать свадебные и детские альбомы, метрики, боксы для мелочей и косметики, пригласительные конвертики, обложки для паспортов и многое другое.

Самым необычным заказом, по мнению Кристины, была коробочка magic box.

– Это такая коробочка в коробке, что-то вроде кубика-рубика с фотографиями со всех сторон. Ох, и намучалась же я с этим заказом! Но работой осталась довольна, впрочем, как и клиент, – рассказывает мастерица.

А самый ее дорогой заказ – альбом для фотографий, который обошелся клиенту в 160 рублей.

Открытки, по словам Кристины, чаще всего она отдает на реализацию в магазины. Стоят они 3-4 рубля, есть и дороже – зависит от сложности.

– Мои работы сейчас «разлетаются» по Беларуси, принимают участие в выставках, нередко поступают заказы из Польши. Находят меня по соцсетям, которые я начала активно вести, – поясняет Кристина.

«Часто работаю по ночам»

Так как у Кристины растут две доченьки, больше всего ей нравится делать детские альбомы. А вот заниматься творчеством, опять же в силу того, что дети и домашние хлопоты отнимают много времени, она предпочитает ночью, когда малышки уже спят.

– И спать мне совсем не хочется, ведь я занимаюсь тем, что мне нравится. Это моя отдушина, – поясняет Кристина. – И пока мои работы востребованы, я с радостью буду заниматься любимым делом.

Кстати, не так давно одна из ее работ была продана на аукционе, а вырученные деньги пошли на реабилитацию больного ребенка.

– Я до сих пор не знаю, кому и за сколько была продана моя работа, но я от всего сердца счастлива, что смогла таким образом помочь малышу, – отмечает Кристина.

В планах на будущее у нее «расширить» свои творческие умения – научиться делать сувениры и мягкие игрушки.

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