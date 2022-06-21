Войска РФ выдыхаются: как изменился характер боевых действий 3 21.06.2022, 11:10

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Эксперт сравнил положение ВСУ и войск РФ на сегодняшний день.

Оккупационные войска России перебрасывают свои военные подразделения обратно на Запорожское направление с целью сдерживания успешных контратак ВСУ и недопущения продвижениях их в сторону Мелитополя. Характер войны меняется, она становится все более позиционной. Захватчики не могут перебросить свое резервы на территорию Украины и постепенно выдыхаются. Силы обороны Украины пока не могут перейти в контрнаступление из-за того, что нужное количество оружия пока не получено. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Как сообщает ТСН, он рассказал о том, что ситуация на фронте меняется – теперь украинские войска гоняют оккупантов. Россияне вынуждены перебрасывать свои силы обратно на Запорожское направление, чтобы удержать ВСУ от продвижения к Мелитополю.

"Если на прошлой неделе мы говорили о том, что они сняли часть сил с запорожского направления, и мы видим, что те же танки Т-62М появились в районе Попасной и Северодонецка, то теперь они вынуждены возвращать туда часть войск для того, чтобы удержать позиции и не допустить дальнейшего продвижения ВСУ в сторону того же Мелитополя", - отметил Жданов.

По его словам, характер боевых действий все больше смещается в сторону позиционной борьбы. Захватчики вынуждены проводить перегруппировку войск и не могут перебросить резервы с РФ на территорию Украины.

Ситуация складывается таким образом: украинские войска пока не могут наступать, потому что еще не получили необходимое количество вооружений, а оккупанты понемногу выдыхаются – их запасы постепенно исчерпываются.

"Мы еще не можем наступать, потому что не получили необходимого количества оружия, а они уже не могут наступать, потому что их запасы тоже заканчиваются. И они уже понемногу выдыхаются", - подчеркнул Олег Жданов.

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