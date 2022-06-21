«До момента, пока в Беларуси не произойдет смена режима, Украине должно быть не до шуток» 21.06.2022, 11:24

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Геннадий Корбан

Киев должен действовать на опережение.

Несколько дней подряд в экспертных кругах идет полемика на тему, решится ли Лукашенко напасть на Украину. Хватит ли у белорусского диктатора смелости и воли сопротивляться Путину. Тему так разогрели, что сегодня над ней куражились даже советники Офиса президента Украины, пишет украинский предприниматель и политический деятель Геннадий Корбан в «Фейсбуке».

Я бы не был столь легок в оценке угрозы.

До тех пор, пока Беларусь предоставляет России аэродромы и военные базы для дислокации оккупационных войск. До тех пор, пока там происходят маневры и перемещения военной техники вдоль границы. До момента, пока в Беларуси не произойдет смена режима, нам должно быть не до шуток по этой теме.

Наверняка Генштаб располагает более точной информацией от разведок наших партнеров и знает о том, что там происходит. Однако я хочу обратиться к местным властям Волынской, Ровненской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей . И посоветовать меньше обращать внимание на легкомысленные видео, не ждать указаний сверху, а готовиться каждый день, как будто вторжение может начаться завтра или сегодня. А именно:

1. Разработать план эвакуации населения из приграничных районов в случае такой необходимости.

2. Строить как минимум три рубежа оборонительных фортификаций.

3. Формировать, обучать и наращивать территориальную оборону и быть начеку 24/7.

Не исключено, что нападение планируют не беларусские вооруженные силы, а российские наемники, так как Беларусь абсолютно покорно предоставляет им аэродромы, военные базы, транспорт, а значит с такой же отмороженной легкостью может предоставить им плацдарм для нападения.

Нужно выигрывать время сейчас, действовать на опережение. Желать лучшего, а готовиться к худшему, пока идет война.

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