Потери оккупантов в Украине перевалили за 34 тысячи человек 21.06.2022, 11:23

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Новые данные Генштаба ВСУ.

За минувшие сутки Россия потеряла в Украине еще 300 военных убитыми. Также было уничтожено семь крылатых ракет врага.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.06 ориентировочно составили:

личного состава-около 34100 (+300) человек ликвидировано,

танков-1496 (+19) ЕД,

боевых бронированных машин-3606 (+18) ЕД,

артиллерийских систем-752 (+3) ед,

РСЗО / MLRS - (+1) ед,

средства ПВО - 98 (+0) ЕД,

самолетов-216 (+0) ЕД,

вертолетов - 181 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня-611 (+10),

крылатые ракеты-137 (+7),

корабли / катера-14 (+0) ЕД,

автомобильной техники и автоцистерн - 2537 (+10) ед,

специальная техника-59 (+4).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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