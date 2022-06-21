Потери оккупантов в Украине перевалили за 34 тысячи человек
- 21.06.2022, 11:23
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Новые данные Генштаба ВСУ.
За минувшие сутки Россия потеряла в Украине еще 300 военных убитыми. Также было уничтожено семь крылатых ракет врага.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.06 ориентировочно составили:
личного состава-около 34100 (+300) человек ликвидировано,
танков-1496 (+19) ЕД,
боевых бронированных машин-3606 (+18) ЕД,
артиллерийских систем-752 (+3) ед,
РСЗО / MLRS - (+1) ед,
средства ПВО - 98 (+0) ЕД,
самолетов-216 (+0) ЕД,
вертолетов - 181 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня-611 (+10),
крылатые ракеты-137 (+7),
корабли / катера-14 (+0) ЕД,
автомобильной техники и автоцистерн - 2537 (+10) ед,
специальная техника-59 (+4).
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.