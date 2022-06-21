СБУ разоблачила российскую агентуру в Кабмине и Торгово-промышленной палате Украины 2 21.06.2022, 11:36

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Кураторы платили им от 2 до 15 тысяч долларов за задание.

Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла деятельность агентурной сети ФСБ РФ, которая вела разведывательно-подрывную деятельность в органах украинской власти, в том числе в Кабинете министров Украины, сообщила пресс-служба СБУ 21 июня.

В результате многоэтапной спецоперации СБУ в Киеве был задержан заведующий отделом Секретариата Кабмина и руководитель одной из дирекций Торгово-промышленной палаты (ТПП).

"Чиновники передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей", – отмечают в СБУ.

Как установила украинская спецслужба, одного из чиновников завербовали в 2012 году во время путешествия в Россию два кадровых сотрудника ФСБ. Из РФ он вернулся, уже имея оперативный псевдоним, мобильный телефон для связи и задачу собирать тайную информацию, которая проходит через Кабмин.

Секретные документы злоумышленник либо распечатывал, либо фотографировал и хранил на флешке, рассказали в СБУ. А для передачи файлов договаривался в закрытом Telegram-канале о встрече со своим "связным" – одним из работников Торгово-промышленной палаты. Он тоже завербовали в Москве сотрудниками Пятой службы ФСБ. Свой инструктаж сотрудник ТПП получал впоследствии во временно оккупированном Симферополе.

Предатели работали на ФСБ не бесплатно. Как выяснили в СБУ, российские кураторы платили им за информацию от 2 до 15 тыс. долларов за задание. Суммы зависели от уровня секретности и значимости собранных данных.

"Вознаграждение" связной получал во время личных встреч с кураторами.

"Они проходили в Крыму или в третьих странах. Обычно ФСБ платила ему за двоих, а уже в Киеве он распределял деньги. Параллельно он занимался подбором других «кандидатов» для вербовки", – добавили в пресс-службе СБУ.

СБУ идентифицировала одного из тех, кто готовил сотрудника ТПП как агента – это представитель 5 службы ФСБ Юрий Водолазкий.

Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрении в совершении преступления по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

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