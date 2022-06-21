Российские военные в Украине меняют на водку запчасти, украденные из своей же боевой техники 2 21.06.2022, 11:50

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Оккупанты нашли «оригинальный» способ подзаработать.

Российские военные активно торгуют запчастями, которые были украдены из своей же боевой техники.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

"Подбитые защитниками Украины российские танки, БТРы и БМП оккупанты эвакуируют для ремонта на территорию РФ. Однако во время путешествия боевая техника врага окончательно превращается в металлолом, который уже не подлежит ремонту и восстановлению", - говорится в сообщении.

Так, оккупанты снимают с техники запчасти, аккумуляторные батареи и блоки управления вооружением и пытаются продать их или обменять на алкоголь.

Следует отметить, что масштабы хищений настолько критичны, что командующий войсками южного военного округа РФ приказал провести срочные расследования случаев хищения техники и удвоить охрану эшелонов, которые доставляют уничтоженную технику в ремонтные подразделения.

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