Банки установили «драконовские» проценты на потребительские кредиты для белорусов 3 21.06.2022, 12:22

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Фото с сайта myfin.by

Насколько рискованно брать такие займы?

Белорусские банки возвращают потребительское кредитование. Но ставки по ним кусаются, порой достигая 35%. Стоит ли брать кредит при таких процентах и на что важно обратить внимание тем, кто решится, рассказала zerkalo.io старший научный сотрудник BEROC (Киев) Анастасия Лузгина.

С чем связано то, что банки возвращают потребительские кредиты?

— Кредитование — это классический продукт, который банки предлагают. Ограничение кредитования не очень хорошо и для самого банка, потому что он так зарабатывает, и для клиентов, пользующихся этой услугой.

Отличие потребительского кредитования от других видов в том, что оно относительно краткосрочное и, как следует из названия, полученные средства используются на потребительские нужды. Кроме того, обычно речь идет о небольших суммах.

Банки вернули кредитование при первой возможности после того, как приостанавливали эту услугу в период высокой неопределенности с инфляцией, девальвацией и общей макроэкономической ситуацией в конце февраля — начале марта. За несколько месяцев финансовые институты перестроились к работе в новых условиях с повышенными рисками и ускоренной инфляцией. Это мы видим прежде всего по процентным ставкам.

Почему по кредитам такие высокие проценты?

— Даже если учесть, что инфляция в этом году может составить 20%, в номинальном выражении ставки действительно высокие — они часто превышают 30%. В результате переплата по кредиту получается существенной.

Например, чтобы взять 10 тысяч рублей на 3 года в одном из государственных банков, где ставка 22% годовых, зарплата клиента не может быть ниже 882 рублей. Если займ одобрят, то каждый месяц предстоит платить 352,82 рубля, а переплаты в общей сложности составят 5468 рублей.

Во-первых, традиционно по потребительским кредитам ставки выше, чем по долгосрочным. Это связано с тем, что к таким займам банки выставляют более низкие требования, значит, несут более высокие риски. Естественно, эти риски закладываются в процентную ставку. Во-вторых, учитываются обновленные прогнозы по более высокой инфляции. Сюда также включаются риски, касающиеся общей экономической ситуации.

Стоит ли сейчас брать кредиты?

— На этот вопрос нет однозначного ответа. Стоит ли брать такие займы, каждый решает сам. Следует понимать, что кредит нужно будет возвращать. Кроме того, у заемщика на период возврата кредитных средств автоматически снижаются располагаемые денежные средства, потому что часть зарплаты или другого дохода он будет отдавать на выплату долга. С учетом высоких ставок все это следует осмыслить, прежде чем подписывать кредитный договор.

Если человек планировал важную крупную покупку, ему не хватает определенной суммы и он уверен, что сможет вернуть деньги с большими процентами, можно обратиться к потребительскому кредитованию. Бывают ситуации, когда деньги нужны безотлагательно, например, на лечение. Тогда такие кредиты помогают выйти из сложной ситуации.

А вот если вы планировали когда-нибудь поменять старый диван, а свободных денег сейчас нет, то, наверное, стоит еще раз подумать и оценить, сколько вы за него в итоге переплатите. В этом случае альтернативой могут быть варианты рассрочки от производителя или кредиты по партнерским программ с более низкими ставками. Как вариант, можно рассматривать овердрафты, которые могут предлагаться по зарплатным проектам. Ставки по ним обычно ниже, потому что в них заложены не такие высокие риски.

Важно понимать, что переплата по потребительским кредитам сейчас может быть существенной даже в реальном выражении, с учетом прогнозируемой инфляции. Ведь банки закладывают в стоимость кредита возросшие макроэкономические риски. Плюс самому заемщику следует понимать свое финансовое положение, оценивать риск потери работы или части дохода.

Если вы видите, что в компании, где работаете, не все гладко, стоит лишний раз подумать, не будет ли сложно потом этот заем возвращать. Ведь сейчас, как мы видим, на некоторых предприятиях людей переводят на сокращенную рабочую неделю, отчего у них снижаются доходы.

Что получается? Если вам действительно необходима какая-то сумма от банка, то, оценив все риски, можно воспользоваться такой услугой. Но если вы просто захотели обновить свой смартфон, то, возможно, лучше немного подождать.

На что важно обратить внимание тем, кто пойдет за деньгами в банк?

— Прежде всего надо обратить внимание на размер ставки. А также на условия: как она может меняться, в какую сторону, фиксированная ли она либо зависит от динамики ставки рефинансирования. Обязательно узнать, какие могут быть штрафные санкции в случае просрочки, то есть какие в этом случае вы будете платить проценты.

Естественно, стоит посмотреть, сколько вы будете выплачивать ежемесячно и какой вообще порядок выплат. Не лишним будет обратить внимание на сумму переплат и подумать, согласны ли вы в этом случае взять кредит либо нет.

Сейчас выгодней фиксированный процент или привязанный к ставке рефинансирования?

— С одной стороны, потребительские кредиты обычно выдаются на короткий срок, в течение которого пересмотра ставки рефинансирования может и не произойти. С другой стороны, Нацбанк может пересмотреть ставку рефинансирования, причем не обязательно в сторону уменьшения. При плавающем проценте по кредиту для заемщика сохраняется фактор неопределенности. В течение последнего года ставка рефинансирования только росла. Инфляция в 2022 году ожидается выше изначально прогнозируемой, при этом, ставка рефинансирования вряд ли будет изменяться существенно, как это было, например, в 2011 году.

Поэтому для получателя потребительского кредита на относительно короткий срок, скорее всего, не будет большой разницы взят кредит с фиксированной или плавающей ставкой.

Какие риски есть для получателей кредитов?

— Основной риск для кредитополучателя — это неспособность вовремя и в полном размере выплачивать долг. Это может быть связано с потерей работы, с уменьшением или лишением дохода. Причем он может падать не обязательно номинально, но в реальном выражении за счет роста инфляции.

Раньше был риск девальвации для валютных кредитов. Сейчас же физлица могут взять заем только в белорусских рублях, так что валютный риск отпадает.

Еще один риск, это изменение ставки по кредиту. Именно поэтому на этот пункт важно обратить внимание до оформления займа. Как указано выше, по краткосрочным кредитам с фиксированной ставкой вероятность изменения маловероятна, но если процент по кредиту привязан к ставке рефинансирования, то и такой вариант возможен.

Если у меня кредит. Стоит ли опасаться, что у банка могут быть финансовые проблемы?

— Проблемы, с которыми столкнулись отечественные банки, например, этой весной, вызывали опасения у тех, кто держал в них вклады. Люди сталкивались с трудностями, когда хотели забрать свои деньги, провести оплату за товары и услуги за границей или осуществить международный перевод.

Кредитополучателей это касается в меньшей степени. Можно представить, что банк прекратит выдавать кредиты, как это было этой весной, но они не потребуют у физлиц досрочно вернуть предоставленные им в долг деньги, если это не предусмотрено договором.

При этом нельзя полностью исключать вариант изменения условий кредитования. Но это связано не с финансовым состоянием банка, а больше с макроэкономическими условиями. Повторю, изменять ставку он может в том случае, если это право прописано в условиях кредитного договора. Если кредитополучатель на это не согласится, то банк действительно может потребовать вернуть заемные средства досрочно.

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