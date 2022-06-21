Украинские воины ликвидировали оккупанта, который «напророчил» свою смерть 3 21.06.2022, 12:41

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Захватчик в соцсетях активно призывал уничтожать нацизм.

Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали российского захватчика Дмитрия Ломакина, который в своих соцсетях активно обещал "уничтожить нацизм".

Об этом сообщил полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан на своей странице в Twitter. Также он обнародовал фото погибшего оккупанта и скриншот одной из публикаций Ломакина в социальных сетях.

Захватчик в публикации, которую обнародовал Штефан, лаконично написал "нацизм будет уничтожен".

И хотя россиянин в своих взглядах придерживался стиля методичек Кремля, получается, что он сам напророчил себе смерть. Его слова оказались пророческими, ведь преступные действия армии РФ в Украине международное сообщество признает геноцидом украинского народа.

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