Пинские власти запретили плавать на лодках возле границы с Украиной 21.06.2022, 12:44

Запрещено плавание на маломерных судах на реках Припять и Простырь.

Пинский райисполком своим решением № 719 от 30 мая запретил использовать маломерные суда на реках, пересекающих границу с Украиной. Документ 21 июня опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению, запрещено плавание на маломерных судах на реках Припять и Простырь от места их слияния до границы с Украиной, а также на реке Стыр от деревни Остров включительно и до границы.

Запрет не касается судов органов рыболовного и природоохранного контроля, безопасности судоходства, государственных органов системы обеспечения безопасности Беларуси.

Ранее подобные запреты были введены на реках Сож и Днепр в Лоевском и Брагинском районах.

К маломерным судам относятся лодки, в том числе надувные, моторные и гребные, байдарки, гидроциклы, катера, катамараны.

Напомним, 9 мая в районе деревни Нижние Жары Брагинского района был убит белорусский рыбак, который плыл на лодке по Днепру.

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