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Запорожская «Чернобаевка»: после попадания бомбы в блиндаж оторвало башни у БТР-82 оккупантов

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  • 21.06.2022, 13:02
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Запорожская «Чернобаевка»: после попадания бомбы в блиндаж оторвало башни у БТР-82 оккупантов

Украинские разведчики нашли тщательно замаскированные позиции врага.

Ночные охотники 15 ГУ ДВКР СБУ вычислили тщательно замаскированный опорник оккупантов. Не помогли ни маскировочные сетки, ни хворост на них. В следствие прямого попадания бомбы в блиндаж сначала отлетели «кабины» у врага, затем оторвало башни на БТР-82.

«Если в силах обороны Украины будет 300 экипажей дронов, способных хотя бы раз в три дня уничтожать 1 единицу вражеской бронетехники, то в месяц мы бы уничтожали 3000 танков/БТР/БМП/единиц транспорта врага!», — написал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

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