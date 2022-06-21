В Гродно задержали бывшего депутата Верховного Совета Николая Маркевича 3 21.06.2022, 13:35

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Николай Маркевич

В его фирму пришли с обыском.

В Гродно задержали бывшего депутата Верховного Совета Беларуси Николая Маркевича. Его фирма занимается пассажирскими перевозками. Задержание произошло во вторник в офисе. Предполагается, что его проводили сотрудники ГУБОПиК, сообщают правозащитники.

В 1990-е Маркевич был основателем и главным редактором газеты "Пагоня". В 1995-м участвовал в голодовке депутатов-оппозиционеров парламента. В 2002-м был осужден на два года "химии" по обвинению в "клевете" на руководителя страны. Был руководителем гродненской группы "Общества белорусского языка".

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