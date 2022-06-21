Воины бригады имени князя Витовта разгромили командно-наблюдательный пункт врага 5 21.06.2022, 13:35

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Подорван также склад боеприпасов оккупантов.

Воины 40 отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта эффектно уничтожили оккупантов на юге Украины.

Видео атаки опубликовало Оперативное командование "Юг".

Украинские воины выследили логово оккупантов с воздуха. Те прикрепили на воротах букву V и обустроили окопы поблизости.

Как отмечают воины, в этом здании оккупанты обустроили свой командно-наблюдательный пункт, а рядом - склад боекомплекта, в частности противотанковых ракетных комплексов.

ВСУ накрыли КНП артиллерийским огнем. Здание ярко пылало, а боекомплект - громко детонировал.

"Громом и пламенем", - подписали видео в ОК "Юге".

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