Как IKEA приходила в Беларусь и как уходит из нее 6 21.06.2022, 13:43

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Это серьезный удар для двух крупных деревообрабатывающих производств страны.

На прошлой неделе шведская IKEA, один из крупнейших мировых производителей мебели и товаров для дома, объявила о намерении продать четыре фабрики и поставить на паузу розничный бизнес в России.

И это очень плохая новость для двух крупных деревообрабатывающих производств Беларуси, около 10 лет назад открытых литовскими инвесторами именно под потребности шведского гиганта, — «Мебелаин» и трех фабрик VMG Group. Их деятельность после начала военного конфликта в Украине была приостановлена, и окончательная реакция IKEA на развитие ситуации в охваченном кризисом регионе не сулит им ничего хорошего, пишет officelife.media.

Для Беларуси это вероятность в очередной потерять крупного партнера: IKEA хотя и не увидела потенциала для открытия на территории нашей страны торговых центров, но свыше 30 лет размещала здесь заказы на производство десятков товаров для заполнения своих фирменных залов почти на всех континентах.

КОЛХОЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Первый заказ от шведов пришел еще в советскую Беларусь — в 1990-м. И первым партнером IKEA стала не одна из нескольких десятков местных деревообрабатывающих фабрик, а подсобный участок орденоносного колхоза-комбината «Прогресс» из Вертелишек Гродненского района.

В 1991-м одно из передовых советских агропромышленных предприятий, возглавляемое тогда знаменитым Александром Дубко, стало объектом официального турне американских сенаторов по СССР. Последние были почти в шоке, когда узнали, что столярно-мебельный цех колхоза уже год работает по заказу всемирно известного холдинга IKEA. Шведы закупали в Вертелишках выпущенные на немецком и австрийском оборудовании деревянные держатели для туалетной бумаги и подставки для зубных щеток. За первый год сотрудничества «Прогресс», получивший из Москвы спецразрешение на экспорт, заработал на этом заказе около $50 тыс. — по тем временам весьма серьезную сумму.

В первые годы независимости Беларуси шведы продолжали расширять сотрудничество — как с «Прогрессом» (здесь начали выпускать также вешалки для одежды), так и с другими отечественными предприятиями. В 1992-м первые партии мебели — прикроватные тумбы и полки для телефонных аппаратов — на логистические объекты IKEA в Швецию, Германию и Австрию отправило Лидское производственное деревообрабатывающее объединение. Белорусское предприятие закупило импортное оборудование, выделив под ответственный заказ специальный участок и лучших работников.

СОСНОВОБОРСКАЯ РАДИАЦИЯ

Порой затянутые сроки выполнения заказа, возникавшие из-за хронических проблем с обеспечением сырьем, иногда — качество последнего и рекламации на продукцию, а также появление более дешевых вариантов по этим же позициям в других странах в середине 90-х привели IKEA от одних поставщиков к другим. Ими стали совместные предприятия (СП), получившие первичные навыки работы в капиталистических условиях.

Мебель из массива во второй половине 1990-х — начале 2000-х специально зарегистрированное в Беларуси для отбора товаров и организации закупок представительство IKEA Trading брало у двух СП с немецким капиталом — Минского мебельного центра в Молодечно и фабрики «Сосновый бор» в одноименном поселке в Светлогорском районе.

Особенно тесными и плодотворными получились контакты с сосновоборцами.

Объем заказов IKEA, размещаемых на СП «Сосновый бор», заставил увеличить штат работников с 50 до 500 человек. В удельном весе его производства на долю шведской компании приходилось около 70%. Но расцвет фабрики в одночасье закончился, когда в 2006 году обнаружилось, что в выпускаемой мебели превышен предельно допустимый уровень радиации. IKEA, как и другие покупатели, отказалась от сотрудничества, а немецкий партнер вышел из капитала. Некоторое время СП «Сосновый бор» пробовало существовать под крылом «Гомсельмаша», но вскоре в отношении него была начата процедура банкротства. В настоящее время завершается ликвидация предприятия.

ФАРИНОВСКИЙ ОТКАЗ

Параллельно с готовой продукцией IKEA Trading организовывало поставки из Беларуси на заводы IKEA в других странах полуфабрикатов: пиломатериалов, тканей, стекла и др. В 1999 году у шведов родилась идея: а почему бы самим не заняться здесь производством некоторых из них?

Идея переросла в переговоры дочерней компании холдинга Swedwood Group с концерном «Беллесбумпром» и по их итогам — в два инвестпроекта.

Один из них предполагал оснащение «Витебскдрева» для выполнения заказов IKEA новой производственной линией по выпуску ДСП. При этом шведы готовы были выполнить условие белорусской стороны: погасить задолженность предприятия за электроэнергию. В рамках второго проекта планировалось создать совместное предприятие и построить за $25 млн современный деревообрабатывающий комплекс в поселке Фариново Витебской области. Оговаривалось, что Swedwood Group получит в капитале СП 67%, а «Беллесбумпром» — 25%. Еще 8% резервировалось за потенциальным кредитором проекта — Европейским банком реконструкции и развития.

Но очень скоро правительство и «Беллесбумпром» попытались переиграть первоначальные договоренности: концерн начал настаивать на праве вето в СП, а в 2001-м и вовсе предложил шведам инвестировать в уже действующие производства.

Шведы отказались не только от производства в Беларуси. В 2000-м, не особо афишируя свой визит, в Минске побывал глава IKEA Ингвар Кампрад. На переговорах с минскими властями он выказал желание открыть в белорусской столице первый гипермаркет. Срыв сделки по Фариново не мог не повлиять на конечное решение — минчане так и не дождались своего торгового центра IKEA.

ЛИТОВСКАЯ ДЕСЯТИЛЕТКА

То, что не удалось шведам, сделали литовцы.

В 2009–2010 годах сразу две компании из Литвы — VMG Group Сигитаса Паулаускаса и SBA Furniture group Арунаса Марцинкявичуса — объявили о строительстве и в 2012–2013-м запустили два деревообрабатывающих комплекса в Могилеве («ВМГ Индустри» и «Мебелаин»). Особенностью обоих проектов является то, что в значительной части сбыта они ориентированы на IKEA. Шведы наряду с Европейским банком реконструкции и развития и другими структурами, например, профинансировали строительство фабрики «ВМГ Индустри». Уже через два года после запуска «ВМГ Индустри» стала крупнейшим экспортером в деревообрабатывающей отрасли Беларуси. В белорусских «дочках» VMG Group и SBA работало около 3000 сотрудников, в том числе в «ВМГ Индустри» — 1600 и «Мебелаин» — 800.

IKEA, СНОВА ДО СВИДАНИЯ?

После начала военного конфликта в Украине IKEA объявила о приостановке до 31 мая экспорта, импорта, производства и продаж офлайн и онлайн на территории России и Беларуси. «Мебелаин» последовала за ней практически сразу, сославшись на прекращение поставок сырья, материалов от ряда зарубежных партнеров и сбыта в адрес IKEA.

В начале июня об остановке действующих фабрик и приостановке строительства завода «ВМГ ВудАрт» в Витебске официально объявило и руководство VMG Group.

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