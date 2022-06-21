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Воевалка растворилась

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  • Эль Мюрид
  • 21.06.2022, 13:48
  • 14,590
Воевалка растворилась
Эль Мюрид

Российские власти советуют Калининграду «держаться».

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл с рабочей поездкой в Калининградскую область, где пройдет совещание по национальной безопасности на северо-западе России.

По всей видимости, руководство области будут отриентировать в духе Медведева: «Вы держитесь». Другого предложить сегодня нечего. Воевать Литву нечем - воевалка сегодня растворяется на просторах Украины. Наладить поставки морем тоже, в общем-то, проблематично: за пять месяцев общий грузопоток в область составлял порядка 1,2 млн тонн, и если Литва перекрыла примерно 40% этого грузопотока, то заменить их тремя паромами невозможно. Да, в общем-то, и возможности портов Санкт-Петербурга и самого Калининграда вряд ли будут достаточными для такой внезапной замены.

Поэтому вместо помощи - приезд Патрушева с административной накачкой. «И пулемет застрочил с новой силой».

Эль Мюрид, telegram

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