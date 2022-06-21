Минобороны Украины назвало число белорусских военных, переброшенных к границе 5 21.06.2022, 13:53

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Там также могут быть и российские войска.

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в эфире национального телемарафона заявил, что на границе в Брестской и Гомельской областях сейчас находится до семи белорусских батальонов. Это примерно 3,5-4 тысячи личного состава, сообщает «Украинская правда» .

«Но нужно понимать, что там есть и российские войска. Не скажу их количества, но есть ряд населенных пунктов, где они расквартированы», добавил он.

Кроме того, учитывая, что сейчас белорусская сторона предоставляет России всю логистику, вполне возможный вариант, что россияне смогут достаточно быстро перебросить на территорию Беларуси какие-то дополнительные резервы и, возможно, подготовить наступление, но к этому нужно готовиться. «По состоянию на этот день мы пока этого не видим», — добавил спикер МОУ.

По его словам, действия России, в том числе и белорусской армии, заставляют украинцев держать там войска. Хотя основное внимание сейчас приковано к Луганщине и Донетчине, остальное — отвлечение внимания, сковывание украинских действий, что заставляет держать войска на белорусской границе.

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