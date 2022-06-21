Обменянный на «Тайру» сын кадыровца отказался ехать в Россию 21.06.2022, 14:17

16,846

Стали известны новые детали скандала.

Освобождение из плена известного украинского парамедика Юлии Паевской (позывной "Тайра") наделало немало шума. Однако если в Украине радостно восприняли новость об обмене (что абсолютно естественно), то у российских оккупантов и их приспешников произошла настоящая истерика. Россиян возмутил не столько сам факт освобождения "нацистки", как то, что по "мутной схеме" за "Тайру" отдали не "отличившегося" оккупанта, а всего лишь сына чеченского "авторитета" – друга Рамзана Кадырова. Парень к тому же является... гражданином Украины.

Сайт OBOZREVATEL выяснил новые подробности о "коменданте" оккупированного Мелитополя Мураде Саидове и его сыне Адаме, а также о том, как кадыровцы с начала полномасштабного вторжения оказались в приоритете на обмен.

Тайный обмен

Юлию Паевскую российские военные задержали еще 16 марта в Мариуполе, где она оказывала местным жителям и нашим защитникам медицинскую помощь. Легендарного парамедика оккупанты первым делом постарались демонизировать: пропагандисты разгоняли в Telegram и телесюжетах массу лживой информации.

Вершиной "мастерства" стало то, что Паевская якобы убила родителей мариупольских малышей, чтобы под видом их матери выехать из захваченного города, а также "работала" на черных трансплантологов. Всерьез обсуждать этот бред просто смешно, однако россияне поверили. Именно поэтому информация об обмене "Тайры" вызвала эффект разорвавшейся бомбы: мол, как могли отпустить эту "проклятую нацистку"?!

Некоторые даже посчитали, что никакого обмена не было, а "Тайра" все также находится в застенках СИЗО в "ДНР". Однако после заявления президента Владимира Зеленского об освобождении парамедика появился и видеоролик, где похудевшая, измученная "Тайра" подтвердила, что она уже дома, и поблагодарила за спасение.

Российские официальные лица набрали в рот воды, а пропагандисты стали выкручиваться: сообщали, что за Паевскую якобы отдали каких-то мифических участников "киевского подполья", потом какую-то мегакрутую российскую ДРГ, каких-то крутейших российских спецназовцев. Однако в итоге выплыло, что на свободе оказался никакой не "героический" оккупант, а сын приспешника Кадырова. Сын чеченского криминального "авторитета".

Обстоятельства "обмена" до сих пор держатся в строжайшем секрете, что вполне объяснимо. За годы войны крупных было всего несколько, а вот "мелких" – хоть отбавляй. Причем самые успешные проходили тихо и без пиара.

"Самое главное, чтобы был тот, на кого можно обменять попавшего в плен нашего воина. Нужен ценный для россиян "груз", – рассказала собеседник OBOZREVATEL в украинской спецслужбе.

Таковым в данном случае оказался 20-летний Адам Гриценко – сын заместителя представителя Чечни в оккупированном Крыму Мурада Саидова.

Адам родился и вырос в Украине, ни с какими российскими оккупантами в нашу страну не вторгался, а спокойно жил себе в Запорожской области. Правда, злые языки говорят, что парень очень непростой и "определенным образом связан с бандитами". Учитывая бэкграунд его отца – вполне возможно.

Адам Гриценко, сын Марада Саидова, родился и вырос в Украине.

"Авторитета" депортировали, но он вернулся с оккупантами

После оккупации россиянами Мелитополя именно Мурад Саидов был назначен Рамзаном Кадыровым "комендантом". И город, и всю Запорожскую область он действительно хорошо знает – прожил тут много лет. Хорошо известен Саидов ("Суту") и в криминальном мире: он был одним из руководителей чеченской преступной группировки Запорожья.

После череды бандитских разборок в 2012 году уроженца Грозного депортировали в Россию, однако источники OBOZREVATEL утверждают, что связей он не растерял, более того – оставался "смотрящим" и даже тайно наведывался в Украину под левыми документами.

Криминальный авторитет Мурад Саидов стал "комендантом" захваченного Мелитополя.

Его не единожды проверяли на причастность к заказным убийствам (например, к устранению вора в законе "Анисима" в 2013 г.), однако так ничего и не доказали.

После оккупации Крыма Саидов поселился в городе Саки, а в 2019 году разразился скандал с избиением местного бизнесмена, из которого на протяжении несколько часов "Сату" и члены его ОПГ выбивали согласие отдать половину бизнес-активов. Но и в этот раз Мурад Саидов вышел сухим из воды и остался на свободе – говорят, что не без помощи его "крыши", депутата Госдумы РФ Адама Делимханова.

Сын с "сюрпризом"

Учитывая крепкие многолетние связи Саидова, неудивительно, что он мог организовать любой обмен, особенно, когда дело касается сына. И хотя вечером 20 июня он записал видеоролик, в котором заявил, что не имеет никакого отношения к обмену, а его сын якобы остается в плену, – "авторитет" немного лукавит. Имеет. Но не совсем к обмену.

"Договоренность была простой: россияне отпускают в Украину "Тайру", а Адама наши силовики не трогают. Решение не ехать в Россию принял сын Саидова, а "депортировать" куда-либо гражданина Украины в принципе невозможно", – утверждает собеседник OBOZREVATEL.

Интересно, что в апреле парень дал интервью украинскому журналисту, в котором заявил, что его никто не похищал. Правда, признался, что на улице у него проверили документы, а затем сопроводили в безопасное место.

Сын Саидова считает, что его могли убить, чтобы сделать сакральной жертвой "бандеровцев". Более того, Адам заявил, что считает Кадырова и его друзей "заблудшими людьми, которые либо не ведают, что происходит в действительности, либо намеренно подставляют свой народ". Также парень считает, что "мусульмане должны идти по пути Аллаха, а не по пути Кадырова".

Насколько искренен был в своих словах сын Мурадова, судить сложно, однако именно это видео последние пару дней стали репостить российские пропагандисты, шокированные освобождением Юлии Паевской.

"Кадыровцы – в приоритете"

Тем временем, по информации собеседника OBOZREVATEL в разведке, освобождение украинцев, попавших в российский плен, наиболее успешно проходит, если мы готовы отдать кадыровцев.

"Если наши взяли кадыровцев, то моментально на нас выходят из РФ и предлагают обмен. Я не могу называть точную цифру, однако таких тихих обменов было уже несколько. Как видим, непосредственно российские военные, в том числе и летчики, не настолько интересуют своих, а вот кадыровцы в приоритете. Однако для нас главное – освободить наших воинов", – говорит сотрудник разведки.

Осознание того, что кто-то "ровнее", и стало холодным душем для россиян: "Тайру" выпустили, не вернув ни российского военного, ни даже просто гражданина РФ, а всего лишь оставив спокойно жить в Украине сына "авторитетного" человека – парня, которому не нужна никакая Россия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».