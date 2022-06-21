Александр Роднянский: Самое страшное с Путиным произошло во время COVID 6 21.06.2022, 14:36

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Александр Роднянский

Украина стала настоящим проклятием главы Кремля.

Украинско-российский продюсер и режиссер Александр Роднянский в интервью "ГОРДОНУ" выразил мнение, что главные изменения произошли с Путиным во время его самоизоляции:

– Выступил в 2007 году на Мюнхенской конференции, сказал: "Ребята, так не пойдет. Мы должны мир переделать, договориться. Вы че? Мы так сделали пару раз: в Ялте, в Потсдаме. Со Сталиным, моим предшественником, все же поделили по-человечески. Чего вы сейчас от меня бегаете?" И очень показательная картина. Я на всю жизнь запомнил лица и глаза сидевших в первом ряду сенатора Маккейна и министра обороны Гейтса. Они смотрели на него с таким нескрываемым презрением... Это было очевидно совершенно... Поскольку ни Маккейн, ни Гейтс себя не обманывали российскими дружескими заявлениями, они смотрели и говорили: "Вот оно и случилось, вот ты и показал себя".

И дальше это уже вопрос времени. А самое страшное произошло во время COVID-19. Человек остался один, входят только генералы, носят только папочки красные, как утверждают очевидцы, с докладиками, со справками. Смотрите: интернетом не пользуется, с обычными людьми не общался 25 лет, а то и больше. На улице не бывает, ничего толком не читает, смотрит только то, что ему показывают: это каких-то два-три урапатриотических произведения. Ну, откуда у него представления о жизни? Плюс близкие ему подбросили учебники истории, которые они сами и пишут для него, в которых написано, что Ленин создал украинское государство. И он в это верит. Ну вот, смотрите: три года назад было интервью Путина для ТАСС. 20 маленьких интервью. И второе интервью было про Украину.

– Андрей Ванденко.

– Ванденко делал, совершенно верно. И Ванденко задает вопрос ему про Украину. И тот уже, так сказать, овладев всей глубиной исторического знания, расходится и рассказывает про Украину. И ужас: он говорит вслух в интервью "Речь Посполитая". Не "Речь Посполитая", а "Речь Посполитая". И никто не поправил. Я думаю: "Вот это все, конец. Если в огромном количестве людей, которые присутствуют на записи, нет ни одного человека, который решился бы остановить запись на секунду, подойти и сказать на ухо: "Владимир Владимирович, ошиблись в ударении. Не говорят "Речь Посполитая". Речь Посполитая". И ни один человек этого не сделал. Вы понимаете, какой уровень страха? Вы понимаете, до чего дошло? Что они выпустили своего лидера с глупой ошибкой, которая демонстрирует его абсолютную некомпетентность в том, что он говорит. Эта ошибка говорит о том, что он ничего не понимает про историю Польши и региона. Ну, и Украины, естественно. И он после этого продолжал в этом направлении двигаться. То есть, иными словами, общее состояние ресентимента, реваншизма, чудовищная личная обида на Украину... Ну, потому что Украина стала его, я бы сказал, проклятьем с самого начала.

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