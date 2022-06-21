Топ-5 мошенничеств с квартирами, популярных в Беларуси 1 21.06.2022, 14:39

7,474

Предупредите родственников.

В Беларуси все меньше пробелов в законодательстве, регулирующем переходы права собственности на жилье. Но лазейки для мошенников разных типов все равно остаются. Журналисты «Белсата» насчитали 5 популярных схем.

Алкоголик едет в деревню

Пьющие собственники жилья с долгами за коммуналку, условный Толик – любимая и легкая добыча мошенников. С Толиком знакомятся, поставляют алкоголь и сигареты, быстро втираются в доверие. А потом новые друзья начинают разъяснять, что если Толя не погасит долги за свет и воду, его выкинут на улицу по суду. Но есть прекрасный выход. Друзья гасят долги, помогают продать квартиру, а взамен покупают жилье без долгов, где-то в деревне или вымирающем райцентре, и еще остается много денег на беззаботную жизнь. Ну что тебе этот город, сдался он тебе, а за городом природа, тишина, лепота…

Раньше «друзья» помогали в приватизации, платили за нее, и прибыль с Толиков была не большая. Сейчас приватизация завершена, Толики – собственники, так что все затраты – долги на коммуналку и покупка развалюхи за 100 км от города. Обычно Толику отдают на руки даже тысяч 5 рублей, чтобы формально было не к чему придраться.

Много судов по таким мошенникам было до 2020 года – милиция целенаправленно отыскивала выселенных алкоголиков в деревнях и садила их «благодетелей». После суда сделка по продаже квартиры Толика признавалась недействительной. И, если у Толика были родственники (у самих алкоголиков мало сил бороться), они могли помочь выселенцу подать в суд на возвращение некогда проданного жилья, запуская цепочку несчастий для тех, кто это жилье купил. Ведь по закону добросовестные покупатели должны были требовать деньги с мошенников, а с тех взять оказывалось нечего, в собственности – старая машина и телефон.

В Могилеве орудовала даже банда черных риэлтеров – те обходились без покупки домов для пострадавших, просто их убивали. В последние два года про такие суды ничего не слышно.

Бабушка дарит квартиру

Частые жертвы мошенников – старики без родни или с родственниками, с которыми связи по каким-то причинам не поддерживаются. Таким полагаются соцработники. И с завидной регулярностью фиксируются случаи, когда соцработники уговаривают стариков переписать жилье на своих родственников – указать в завещании, оформить договор пожизненного содержания с иждивением. Самые наглые и вовсе везут старика к знакомому нотариусу, который оформляет договор дарения. Наглые – потому что договор дарения предполагает, что квартира уже не принадлежит пожилому владельцу. В теории его можно выкинуть на улицу хоть завтра. Впрочем, так обычно не поступают – уж слишком велика вероятность, что милиция заинтересуется таким «новым бомжом». Посему ждут смерти экс-собственника.

А потом родственникам в суде очень сложно доказать, что старика обманули. Ведь в жизни пожилого человека они участия по каким-то причинам не принимали. Ну захотел человек подарить (завещать) свою квартиру другому человеку – имел право. А возраст не говорит о недееспособности.

Ежегодно фиксируется несколько подобных случаев. Если пожилой человек жив, родственникам зачастую (но не всегда) удается доказать недействительность договоров дарения, завещаний, договоров содержания с иждивением.

Со случаями, когда пожилой человек действительно был одинок, разбираются очень редко, ведь пострадавшее тут – государство, не получившее квартиру. А кто ему сообщит, что оно пострадало?

Диагноз как способ заработка

Еще один способ нечестно заработать деньги на недвижимости доступен мошенникам с официальной справкой о психиатрическом диагнозе. Иногда они проворачивают это сами, иногда помогает родственник. Квартира человека с диагнозом (но не лишенного дееспособности) выставляется на продажу, условия сделки – заключение договора задатка. Покупатель проверяет документы на квартиру (с ними все в порядке) и вносит этот задаток. Обычно – эквивалент 1-2 тысячам долларов.

В договоре о задатке прямо прописывается, что задаток не возвращается в случае, если покупатель сам отказался от покупки. А он отказывается сам, когда узнает о диагнозе собственника. Поскольку впереди возможны суды и признание сделки недействительной. В этой схеме важно то, что у сторон есть договор, поэтому формально все законно и состава преступления нет. А покупателю проще плюнуть на этот задаток, чем идти в милицию и заявлять, что его облапошил человек со справкой.

Продажа не существующей квартиры

Схема популярна в России, но и в Беларуси дает прибыль. Мошенник выставляет хорошую квартиру за полцены. Фото берет из интернета. Пишет, что сам за границей, сильно занят, приедет только на денек на сделку. Чтоб покупатель доказал серьезность намерений и наличие денег, он должен скинуть своему доверенному лицу за границей 7,10, 12 тысяч долларов, а продавцу – квитанцию о том, что перевод сделан. Мол, деньги может снять только доверенное лицо, не волнуйтесь, вы ничем не рискуете.

Раньше предлагали послать деньги международными системами денежных переводов, теперь – через российскую «КОНТАКТ».

Вскоре после того, как наивные граждане показывают мошеннику квитанцию о переводе, деньги исчезают. Потом пострадавший узнает, что снять деньги можно и по реквизитам, которые фигурировал в квитанции.

Схема проста и, казалось бы, все про нее наслышаны. Но нет. С каждого объявления мошенники снимают деньги у 3-5 наивных белорусов, чаще всего из регионов. И не было сообщений, что милиции удалось вернуть пострадавшим их деньги.

Квартирка за займ

Есть категория людей, которым нужны деньги любой ценой. Людям с низкими доходами кредиты не дают – и они обращаются в мутные конторы, выдающие деньги под залог. Если в залоге оказывается квартира, а гражданин не успел рассчитаться (проценты по таким залогам гигантские, как и пеня за просрочку платежей и плата за «услуги агентства»), жилье по суду конфискуется, продается, деньги уходят тому, кто выдал залог.

Зачастую денег от продажи квартиры не хватает – и должник выплачивает остаток пожизненно.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Белсат

Историй подобных тьма. И все они проходят мимо милиции. Поскольку заключать договор на диких условиях гражданина не заставляли, и вообще – это гражданско-правовые отношения.

Случаи, когда таким гражданам удавалось вернуть свое имущество, единичны. Им удавалось найти хорошего адвоката, который доказывал в суде, что договор был кабальным.

Любопытно, что о схеме не раз писали СМИ – но и после публикаций правоохранители ей не заинтересовались.

Вне рейтинга

Вне рейтинга идут совсем уж странные случаи. Вроде того, что произошел недавно – мошенница сняла квартиру и продала ее за $30 тысяч молодой паре. Понятно, что документов на руках у мошенницы не было – люди просто отдали деньги, не побывав в БТИ или хотя бы у нотариуса.

Собственно, рейтинг показывает: чтобы лишиться квартиры либо денег на квартиру, нужно быть либо алкоголиком, либо очень наивным и доверчивым.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».