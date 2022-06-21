Украинскому воину, сбившему из «Иглы» вражеский СУ-25, присвоили звание Героя Украины 5 21.06.2022, 14:49

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иллюстрационное фото

Солдат-срочник во время налета авиации находился на боевом дежурстве в Запорожской области.

Украинский солдат Роман Гломба, сбивший вражеский самолет Су-25, получил звание Героя Украины. Об этом сообщается в указе президента Украины №428/2022.

«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» Гломбе Роману Михайловичу – солдату», — говорится в документе.

Как сообщает Calameo, 29 апреля около 15:00 во время налета авиации РФ, срочник Гломба из военной части 3029, находившийся на боевом дежурстве в Запорожской области, умело использовал ПЗРК «Игла».

Точным выстрелом солдат сбил российский боевой самолет Су-25 «Грач» вместе с пилотом. Отмечается, что украинский защитник в ходе выполнения своих обязанностей был ранен. Кроме звания Героя Украины он также получил орден «За мужество» ІІІ степени.

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