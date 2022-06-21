Военком-ябатька Кривоносов начал собирать сведения о коечном фонде больниц для раненых 22 21.06.2022, 14:52

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Андрей Кривоносов

Белорусские военные готовятся к войне?

Вчера в сети появились документы, в которых медицинские учреждения по запросу военкомата Гомельской области дают информацию о количестве коек для лечения раненых. «Флагшток» постарался разобраться, правдивы ли документы и что они могут означать.

Документы содержат ответы медучреждений, данные областному военному комиссариату на вопросы о количестве доступных койко-мест для лечения раненых, загрузке коечного фонда, количестве реанимационных автомобилей и машин «скорой помощи». Ответы даны Ельской и Хойницкой ЦРБ, а также Гомельской клинической больницей № 2.

Документы были распространены в телеграм-чатах, а также попали в редакцию «Флагштока». В одном из известных случаев рассылка производилась с аккаунта жителя Дальнего востока России. Нашей редакции распространитель документов сообщил, что нашел письма в сети, однако подробнее ответить на наши вопросы не смог. Грубых ошибок в документах обнаружено не было.

Флагшток позвонил в Ельскую центральную районную больницу по телефону, указанному в ответе заместителя главного врача Марии Серпутовской. На вопрос, предоставляла ли больница информацию о коечном фонде военкомату, заместитель ответила, что «может быть и давала». В других учреждениях на телефонные звонки не ответили.

На правах анонимности мы поинтересовались у специалиста одного из медицинских учреждений Гомельской области, являются ли эти письма правдивыми, является ли их содержание признаком подготовки к ведению активных боевых действий Вооруженных сил Беларуси.

«Подтвердить или опровергнуть данные документы нет возможности, так как доступа к данным учреждениям нет.

Однако, в рамках информации в документах можно с достоверностью сообщить тот факт, что имеет место стандартная процедура сбора статистических данных для предполагаемого предоставления медицинских услуг военным и раненым на случай военной ситуации в стране. В каждом медицинском учреждении имеется ответственное лицо по гражданской обороне — данные ответы подготавливает и контролирует он каждый год. Данные материалы имеют отношение только для статистики.

Есть разработанные инструкции для медицинского персонала на случай начала военных действий в стране. Один из пунктов — проведение коллегиального собрания среди медицинских специалистов. На текущий момент таких собраний не проводилось».

Специалист в сфере гражданской обороны подтвердил «Флагштоку», что подобные сборы информации о коечном фонде в больницах являются стандартной процедурой перед военными учениями.

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