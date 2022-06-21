ВСУ нанесли сосредоточенный удар по гарнизону РФ на острове Змеиный

ВСУ нанесли сосредоточенный удар по гарнизону РФ на острове Змеиный2
- 21.06.2022, 15:32
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У оккупантов — значительные потери.
Офицер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров рассказал об обстановке в южных областях Украины по состоянию на 13:00 21 июня, сообщает odessa.online.
«В Николаевской области после вражеских обстрелов села Лиманы Галицыновской громады возник пожар в жилом доме, загорелась и сухая трава. Пострадавших нет.
Также ночью была обстреляна Первомайская громада. По предварительной информации, пострадавших нет, но существенно повреждены здания.
Утром вновь был нанесен ракетный удар с воздуха и реактивными системами залпового огня из Херсонского направления по Николаеву и пригороду.
Враг продолжает разрушать портовую инфраструктуру и сельскохозяйственные площади. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
В Херсонской области продолжаются обстрелы, оккупанты применяют разное оружие, включая запрещенное международными конвенциями.
Обстановка в регионе очень сложная. Особенно в населенных пунктах, которые находятся возле Снегиревки, Зеленодольского общества и на границе с Николаевщиной. Критической остается ситуация с восстановлением электроэнергии и воды в селах Бериславского района.
Наши подразделения продолжают уничтожать врага и отжимать его к востоку. Вертолетной парой утром нанесен удар по скоплению живой силы и военной техники противника.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 100 огневых задач. Их результаты уточняются, но по состоянию на утро уже известно о 26 погибших рашистах и уничтоженной техники.
По острову Змеиный был нанесен сосредоточенный удар с применением различных сил и способов поражения, в ходе которого то, что рашисты гордо называли островным гарнизоном, несет значительные потери.
Военная операция продолжается и требует информационной тишины для ее завершения. Состав корабельной группировки за ночь не изменился, так что угрозы и вызовы – тоже», — рассказал офицер.