На завтра по Беларуси объявлено штормовое предупреждение 21.06.2022, 15:46

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Шквалистый ветер может достигать скорости в 15−20 м/с.

В Беларуси продолжается марафон бурной погоды: уже четвертый день подряд синоптики предупреждают о неблагоприятных явлениях. На этот раз оранжевый уровень опасности объявлен на среду 22 июня из-за сильного ветра, сообщили в Белгидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, ночью в среду, 22 июня, по юго-западу Беларуси сохранится усиление ветра порывами 15−20 м/с.

Завтра территория Беларуси останется под влиянием атмосферных фронтов. Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром временами дожди, местами сильные дожди. Днем на большей части страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Температура воздуха ночью составит +7.+13°С, днем +18.+24°С, по юго-востоку +15.+17°С.

В конце недели немного потеплеет: в четверг 23 июня — до +21.+26°С, в пятницу 24 июня — до +23.+28°С. Осадков не ожидается.

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