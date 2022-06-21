Российская военная машина ослаблена Николай Маломуж

21.06.2022, 16:11

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Николай Маломуж

У нее не хватает сил на штурм Харькова.

Обозначение Харькова как военно-политического центра остается в планах России. Однако у РФ на это нет ресурсов.

Президент Владимир Зеленский заявил о планах России осуществить повторное наступление на Харьков.

В России для этого есть несколько причин. Прежде всего, Россия имеет стратегические направления своей деятельности по захвату основных объектов в Украине. Один из приоритетов — выйти на границы Луганской и Донецкой областей, и соответственно захватить Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Славянск и Краматорск.

Именно туда сейчас брошены основные силы, снятые даже с южных регионов и туда же подтянуты резервы из так называемых Л/ДНР. Но при этом в их тылу становится группировка украинских войск, которая давит на русских с одной стороны в Изюмском направлении вплоть до границы, а с другой до Славянска, что создает предпосылки для окружения отдельных группировок, движущихся на Славянск.

Для россиян это - угроза, которую бы они хотели снять.

Эта тактика России разработана не только для сдерживания, а, возможно, и для предупреждения наступательных операций с целью нейтрализации и сковывание украинских сил, чтобы они не помогали на Луганском и Донецком направлениях. Ведь наряду с тем, что войска РФ проводят основную задачу возле Северодонецка, они сдерживают наступление Вооруженных сил Украины со стороны Харькова.

Если Россия подумает, что они эффективны на восточном направлении, то есть если она завершит кампанию по захвату Северодонецка, Лисичанска, Славянска, Краматорска, тогда может быть совершена вторая попытка захватить областной центр и тогда все силы могут быть брошены на Харьков.

Для успешного наступления на Харьков россиянам нужно выделить примерно 80-100 тысяч военных. Сейчас там в основном задействованы силы сдерживания, 25-30 тысяч, которые проводят отдельные атаки, контратаки, ракетные обстрелы "Ураганами" и "Смерчами". Но это еще не наступление — в перспективе, если они завершат операцию на Востоке, у них могут освободиться резервы для наступления.

Особенно в том случае, когда с украинской стороны не будет успеха в наступательной операции в районе Изюма и в направлении украино-российской границы - тогда у россиян может высвободиться около 40-50 тысяч, которые они могут использовать для наступательных операций, подтянув туда ракетные комплексы и несколько сотен танков.

Харьков сегодня крайне важен для России, потому что захватив его, Россия предполагает создать там квазиправительство. Ведь создание его в Лисичанске, Северодонецке, Краматорске или даже в Херсоне (хотя и там для этого уже нет перспектив) не будет таким символичным. Другое дело Харьков, который некоторое время считался столицей Украины.

Именно поэтому им важно создать предпосылки для анклава — создать столицу, с которой можно будет заявить о создании отдельной республики и провести там псевдореферендум о присоединении, чтобы впоследствии начинать оттуда новую наступательную операцию на свободную территорию Украины, включительно с Киевом, южными и западными областями. Однако стоит понимать, что для этого России понадобятся по меньшей мере полмиллиона россиян. На сегодня Россия таких потуг не имеет - у нее нет ни человеческих ресурсов, ни ракетных средств и новейшей техники, ни элементарно мотивации.

Поэтому обозначение Харькова как военно-политического центра остается в планах России. Однако в настоящее время полноценное наступление на Харьков маловероятно. Ведь Россия еще не выполнила даже тех задач, которые ставила перед собой в Луганской и Донецкой областях. Кроме того, Украина сейчас имеет хорошие перспективы по югу - Мелитополю и другим направлениям, где Россия не может привлечь дополнительные резервы, чтобы остановить украинские войска.

Ввиду этого, в ближайшее время будут продолжаться жесткие бои с использованием тяжелой артиллерии, массированных ракетных обстрелов, ведь укрепрайон Харькова и Харьковской области чрезвычайно мощный и так просто России его не взять.

Тем более, что российская военная машина ослаблена в личном составе и штурмовать такой большой город просто нереально. В отличие от украинской, которая подтягивает резервы и может за несколько недель перейти в масштабное контрнаступление. Но сначала надо не допустить захвата Луганской и Донецкой областей.

Николай Маломуж, Главред

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