Экс-тренер солигорского «Шахтера», который воюет в ВСУ, возглавил украинский клуб 21.06.2022, 16:45

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Юрий Вернидуб

На презентацию Вернидуб пришел в военной форме.

Юрий Вернидуб, который после начала войны оставил работу в молдавском «Шерифе» и присоединился к ВСУ, стал главным тренером «Кривбасса» из Кривого Рога.

Особым указом Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного тренера перевели в этот город, чтобы он мог в свободное время от выполнения служебных обязанностей заниматься тренерской работой и помощью волонтерам. Об этом сообщает официальный сайт «Кривбасса».

На фото и видео презентации Вернидуба в качестве главного тренера специалист в военной форме.

56-летний тренер в 2019 и 2020 годах возглавлял солигорский «Шахтер».

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