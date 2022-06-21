Зеленский «плодотворно» поговорил с Орбаном 6 21.06.2022, 18:30

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Владимир Зеленский

Он пригласил его в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и пригласил его посетить Украину. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

Глава государства назвал разговор с Орбаном «плодотворным».

«Поблагодарил за поддержку суверенитета Украины и убежище для украинцев во время войны. Договорились развивать сотрудничество в области энергетики. Спасибо за поддержку статуса кандидата. Пригласил посетить Украину с визитом», – написал Зеленский.

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