Зеленский «плодотворно» поговорил с Орбаном

Зеленский «плодотворно» поговорил с Орбаном6
- 21.06.2022, 18:30
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Он пригласил его в Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и пригласил его посетить Украину. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
Глава государства назвал разговор с Орбаном «плодотворным».
«Поблагодарил за поддержку суверенитета Украины и убежище для украинцев во время войны. Договорились развивать сотрудничество в области энергетики. Спасибо за поддержку статуса кандидата. Пригласил посетить Украину с визитом», – написал Зеленский.