Вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ1
- 21.06.2022, 19:20
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Украинцы 188-е сутки противостоят российскому вторжению.
Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18.00 21.06.2022.
«Продолжаются 118 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.
На Волынском и Полесском направлениях существенные изменения в деятельности подразделений вооруженных сил республики Беларусь не зафиксированы. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории этой страны.
На Северском направлении противник продолжает инженерное оборудование пограничных районов и минирование местности. Обстрелял из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Середина-Буда, Мирополье, Юнаковка Сумской области и Гремяч Черниговской области.
В Харьковском направлении противник вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Русская Лозовая, Черкасская Лозовая и Питомник. Артиллерийские обстрелы фиксировались вблизи Харькова, Победы, Верхнего Салтова, Старого Салтова, Чепиля, Рубежного и Старой Гнилицы. Кроме того, РСЗО применено по районам населенных пунктов Коробочкино, Мосьпаново и Кутузовка.
В Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании ранее занятых позиций, ведет оборону. Артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Богородичное, Большая Камышеваха, Грушеваха, Долина, Петровское, Завгородное, Протопоповка, Пришиб, Карнауховка, Вернополье, Красное, Долгенькое и Краснополье. Оккупанты нанесли авиационный удар вблизи Дибровного.
На Донецком направлении противник перегруппировался с целью усиления дальнейших действий на Бахмутском направлении. Кроме того, выявлено формирование сводных подразделений. Так, в связи с существенными потерями отмечено переформирование двух батальонных тактических групп из состава потерявших боеспособность подразделений 5-й общевойсковой армии в одну сводную БТГр. Также, по имеющимся данным, противник вывел на восстановление боеспособности подразделения 1-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса.
На Краматорском направлении враг активных действий не вел, обстреливал позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Донецк, Стародубовка, Николаевка и Пришиб.
На Северодонецком направлении продолжаются боевые действия в городе Северодонецк. Враг оказывал огненное влияние из танков и артиллерии недалеко от Северодонецка, Лисичанска, Воронового, Мирной Долины и Горного. Вражескую попытку разведки боем в направлениях Метелкино – Вороново и Метелкино – Сиротино украинские воины грамотно отразили. Противник отошел.
Оккупанты закрепляются в населенном пункте Устиновка, ведут наступление в направлении Белой Горы, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются. В направлении Тошковка – Подлесное враг завладел населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, закрепляется на занятых рубежах. Также имеет частичный успех в районе населенного пункта Горное. Штурм по направлению к Высокому украинские воины успешно отбили.
На Бахмутском направлении враг обстрелял районы Берестового и Камышевахи. Вел наступление в направлении Александрополья – Камышеваха. Успеха не было, отошел.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел. Обстрелял территории вблизи Красногоровки, Острого, Новоандреевки, Гуляйпольского
и Новоселки.
На Южнобужском направлении враг с целью истощения личного состава и разрушения фортификационных сооружений оказывал огневое влияние по позициям наших войск и вел воздушную разведку БПЛА.
Верим в Вооруженные Силы Украины! Доверяем только официальным источникам и продолжаем тотальное сопротивление! Вместе победим! Слава Украине!», - говорится в информации Генштаба ВСУ.