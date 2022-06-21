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США создали группу для расследования военных преступлений в Украине

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  • 21.06.2022, 19:26
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США создали группу для расследования военных преступлений в Украине

Ее возглавил охотник за нацистами.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил о создании группы по расследованию военных преступлений во время необъявленной поездки в Украину во вторник.

Об этом сообщает CNN.

Группа будет работать над выявлением и привлечением к ответственности всех, кто совершил военные преступления в Украине.

Группу, по словам Гарланда, возглавит самый известный в Минюсте США охотник за нацистами Эли Розенбаум, и она будет состоять из экспертов по расследованиям, связанным с нарушениями прав человека и военными преступлениями.

Розенбаум 36 лет работает в Минюсте США и ранее занимал должность директора по стратегии и политике в области обеспечения соблюдения прав человека. Он помог министерству в более чем 100 случаях лишить гражданства обвиняемых нацистов или депортировать их.

Гарланд также сообщил, что Министерство юстиции США направит трех прокуроров для консультирования Украины, а также стран Европы и Ближнего Востока в борьбе с попытками России уклониться от глобальных санкций.

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