Зеленский одобрил ратификацию Стамбульской конвенции 2 21.06.2022, 20:01

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Что это даст Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram президента Украины.

"Закон о ратификации Стамбульской конвенции. Ее главное содержание простое, но чрезвычайно важное. Это обязательство защищать женщин от насилия и разных форм дискриминации. Мы разделяем европейские ценности. Для нас жизнь и здоровье человека - самая высокая ценность", - отметил он.

Что это даст Украине

Стамбульская конвенция является первым международным юридически обязательным актом, который касается предотвращения насилия именно в отношении женщин. Документ охватывает меры по защите жертв такого насилия и наказанию виновных.

Конвенция признает насилие в отношении женщин одновременно и нарушением прав человека, и видом дискриминации. Она предлагает подписантам установить уголовную ответственность за преследование, принудительный брак, принудительный аборт, принудительную стерилизацию и так далее.

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