Зеленский одобрил ратификацию Стамбульской конвенции

Зеленский одобрил ратификацию Стамбульской конвенции2
- 21.06.2022, 20:01
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Что это даст Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram президента Украины.
"Закон о ратификации Стамбульской конвенции. Ее главное содержание простое, но чрезвычайно важное. Это обязательство защищать женщин от насилия и разных форм дискриминации. Мы разделяем европейские ценности. Для нас жизнь и здоровье человека - самая высокая ценность", - отметил он.
Что это даст Украине
Стамбульская конвенция является первым международным юридически обязательным актом, который касается предотвращения насилия именно в отношении женщин. Документ охватывает меры по защите жертв такого насилия и наказанию виновных.
Конвенция признает насилие в отношении женщин одновременно и нарушением прав человека, и видом дискриминации. Она предлагает подписантам установить уголовную ответственность за преследование, принудительный брак, принудительный аборт, принудительную стерилизацию и так далее.