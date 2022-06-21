Сильный ветер в Минске повалил деревья 1 21.06.2022, 20:10

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Сильный ветер бушевал утром.

Утром 21 июня сильный ветер повалил в Минске несколько деревьев. В комментарии агентству "Минск-Новости" руководителю службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП "Минскзеленстрой" Екатерина Короткина сказала, что озеленители обнаружили пять поваленных деревьев на территориях, за которые они отвечают.

Одно из них вывернуло в Лошицком парке, ещё по два — в Московском и Ленинском районах.

Кстати, в этом году стихия не первый раз уже выворачивает деревья в столице. В январе непогода повалила в Минске более 900 деревьев, а в мае ветер повалил ещё более 200.

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