закрыть
21 июня 2022, вторник, 22:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сильный ветер в Минске повалил деревья

1
  • 21.06.2022, 20:10
  • 4,100
Сильный ветер в Минске повалил деревья

Сильный ветер бушевал утром.

Утром 21 июня сильный ветер повалил в Минске несколько деревьев. В комментарии агентству "Минск-Новости" руководителю службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП "Минскзеленстрой" Екатерина Короткина сказала, что озеленители обнаружили пять поваленных деревьев на территориях, за которые они отвечают.

Одно из них вывернуло в Лошицком парке, ещё по два — в Московском и Ленинском районах.

Кстати, в этом году стихия не первый раз уже выворачивает деревья в столице. В январе непогода повалила в Минске более 900 деревьев, а в мае ветер повалил ещё более 200.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Постпутинский эндшпиль
Постпутинский эндшпиль Андрей Пионтковский:
Дело Лукашенко пахнет керосином
Дело Лукашенко пахнет керосином Артем Черников
Фиаско Лукашенко в прямом эфире
Фиаско Лукашенко в прямом эфире Telegram-канал «Ник и Майк»
Истинная личина российских боссов
Истинная личина российских боссов Леонид Невзлин