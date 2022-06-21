Палеонтологи нашли яйцо динозавра внутри другого яйца 1 21.06.2022, 20:16

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У рептилий подобное было обнаружено впервые.

Ученым удалось найти окаменевшее яйцо динозавра, которое скрывалось внутри яйца. Это явление известно как ovum-in-ovo, оно иногда встречается у птиц, таких как куры, но его впервые удалось обнаружить у динозавров и рептилий в целом, сообщает IFL science.

Необычное яйцо принадлежало титанозавру, оно может больше рассказать о морфологии их яйцевода, которая, вероятно, была больше похожа на современных птиц, приспособленных к последовательной откладке яиц. Вероятно, эти динозавры также были способны откладывать яйцо за яйцом.

«Редкую и важную находку» сделали в формации Ламета в Индии, которая датируется верхним мелом. Яйцо было обнаружено в Национальном парке окаменелостей динозавров Баг, где было найдено 52 гнезда зауропод.

Одно из таких гнезд содержало 10 яиц, включая и «яйцо в яйце», у которого, как выяснили ученые, было две скорлупы. Значение этой находки заключается в том, что она может рассказать о репродуктивной стратегии этих динозавров и строении связанных с ней органов.

«Обнаружение ovum-in-ovo в гнезде титанозавров предполагает, что морфология их яйцеводов была аналогична морфологии яйцеводов птиц, что открывает возможность для последовательной откладки яиц в этой группе динозавров-зауроподов», — заключили авторы исследования.

По словам ученых, открытие подчеркивает, что подобный феномен не уникален для птиц, а репродуктивное поведение зауроподов было похоже на других архозавров. Кроме того, находка свидетельствует о том, что у зауроподов было больше общего с птицами и крокодилами, чем с неархозавровыми рептилиями, что делает находку неоценимой для эволюционной биологии.

Вместе с тем, ученые настаивают на том, что необходимы дальнейшие исследования необычного яйца.

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