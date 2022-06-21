В Мариуполе прогремел взрыв на «Азовстали» 10 21.06.2022, 20:38

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Известно о погибших оккупантах.

В Мариуполе оккупанты решили заняться разминированием территории завода "Азовсталь". Во время разминирования раздался взрыв, слышавший пол города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, саперы России вместе с военными проводили разминирование территории завода "Азовсталь" в районе доменных цехов.

"Итог - минус два оккупанта пошли петь вместе с Кобзоном. Взрыв слышала половина города", - рассказал он.

По словам Андрющенко, чтобы добавить трагизма, оккупанты почему-то назвали ликвидированных "энергетиками".

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