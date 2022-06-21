Владимир Некляев: Быков боролся за то, чтобы Беларусь была Беларусью, как и Украина – Украиной 21.06.2022, 21:06

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Василь Быков

Белоруссикй поэт обратился к министру образования и науки Украины.

Текст письма в защиту Василя Быкова, адресованный министру образования и науки Украины Сергею Скарлетту, Владимир Некляев написал в Фейсбуке.

В письме Некляев упоминает о намерениях Министерства вычеркнуть из списка школьной программы по зарубежной литературе «Альпийскую балладу» Василя Быкова и выражает несогласие с тем, что Быков может быть даже косвенно ответственен за «массовое вторжение Вооруженных сил Российской Федерации в Украину».

Он напоминает связанные с Украиной страницы биографии Василя Быкова, а также то, что «Василь Быков — выдающаяся личность не только в современной белорусской литературе, но и в нашей сегодняшней жизни. Он писатель, который в своем творчестве всегда отстаивал правду. Он боролся за наш язык, за национальную культуру и историю. За то, чтобы Беларусь была Беларусью, как и Украина — Украиной».

Исходя из этого, Некляев надеется, что украинские чиновники исправят ошибку, так как «такие фигуры, как Василь Быков, не должны забываться новыми поколениями, уходить из ряда борцов за наше будущее».

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