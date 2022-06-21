Джонсон: Уступки Путину по Украине только приведут к катастрофе

Джонсон: Уступки Путину по Украине только приведут к катастрофе3
- 21.06.2022, 21:53
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Западные партнеры должны это осознавать.
Западные партнеры должны осознавать, что уступки российскому президенту Владимиру Путину по Украине только приведут к катастрофе.
Об этом сообщает The Telegraph.
В частности, издание приводит слова официального представителя правительства Британии, который процитировал заявление премьера Бориса Джонсона британскому кабинету министров.
"Мы не должны позволять никому полагать, что уступки (российскому президенту, - ред.) Путину приведут к чему-либо, кроме катастрофы. Поскольку это может быть воспринято как награда за необоснованную агрессию и ободрит не только Россию, но и ее союзников, что окажет влияние на безопасность Великобритании и нашу экономику", - цитирует он британского премьера.