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Джонсон: Уступки Путину по Украине только приведут к катастрофе

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  • 21.06.2022, 21:53
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Джонсон: Уступки Путину по Украине только приведут к катастрофе
Борис Джонсон

Западные партнеры должны это осознавать.

Западные партнеры должны осознавать, что уступки российскому президенту Владимиру Путину по Украине только приведут к катастрофе.

Об этом сообщает The Telegraph.

В частности, издание приводит слова официального представителя правительства Британии, который процитировал заявление премьера Бориса Джонсона британскому кабинету министров.

"Мы не должны позволять никому полагать, что уступки (российскому президенту, - ред.) Путину приведут к чему-либо, кроме катастрофы. Поскольку это может быть воспринято как награда за необоснованную агрессию и ободрит не только Россию, но и ее союзников, что окажет влияние на безопасность Великобритании и нашу экономику", - цитирует он британского премьера.

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