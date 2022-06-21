В Беларуси стали меньше строить жилья 21.06.2022, 22:00

Но есть хорошая новость для льготников.

В Беларуси в этом году меньше строить жилья, следует из данных Белстата. В январе-мае в целом по стране организации всех форм собственности построили 16,2 тыс. новых квартир. Годом ранее — примерно на 500 квартир больше, передает zerkalo.io.

За пять месяцев этого года в Беларуси ввели в эксплуатацию 1 миллион 481 тыс. квадратных метров общей площади жилья. Это примерно на 16,7 тыс. «квадратов» меньше, чем за аналогичный период 2021-го.

При этом для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий, за январь-май в эксплуатацию ввели 613,1 тыс. квадратных метров общей площади. Это 41,4% всего введенного жилья. Годом ранее — 555,4 тыс. «квадратов», или 37,1% от общего объема.

Нуждающиеся в улучшении жилищных условий построили жилья в основном с господдержкой — 459,7 тыс. квадратных метров. Годом ранее — 405,5 тыс. «квадратов». То есть конкретно для льготников стали строить больше

В сельской местности в январе-мае ввели в эксплуатацию 461,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 31,2% от общего ввода по республике. Годом ранее — 463 тыс. «квадратов», или 30,9% от всего введенного жилья.

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