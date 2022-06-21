Трагедия в Осиповичах: мать двоих детей повесилась после задержания директора хлебозавода 9 21.06.2022, 22:15

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Ей было 44 года.

Осиповичи обсуждают смутную историю суицида заместителя директора местного хлебозавода Натальи П., которая, имея семью, двоих детей и собственный дом, повесилась в ночь перед своим назначением на место арестованного директора. Многие считают, что на покойницу оказывалось давление и теперь на нее повесят чужие грехи, пишет «Наша Нiва».

Мы не знаем всех деталей этой истории, ведь те люди, которые точно в курсе происшествия, опасаются за свою жизнь и избегают ответов на вопросы.

Но мы знаем портреты двух основных героев трагедии.

Погибшей Наталье П. было 44 года. Большую половину жизни — 25 лет — она отработала на Осиповичском хлебозаводе, дойдя с самых низов до заместителя директора по коммерческим вопросам.

У нее были свой дом, муж, машина, две несовершеннолетние дочери, старшая — 2004 года рождения.

«Святой человек, который всего боялся и ни разу не вынес из предприятия торта», — описывают ее коллеги.

Когда на завод пришла проверка из ОБЭП (отделения по борьбе с экономическими преступлениями) и вывела директора — Александра Кравченко — в наручниках, Наталья П. рассматривалась как основной преемник предшественника.

«За день до суицида ее вызвали в райисполком и представили к должности, вручили грамоту, она согласилась, — говорит ее коллега. — А утром ее нашли неживой».

Что случилось? Здесь нужно раскрыть личность другого фигуранта истории: Александра Кравченко.

В его биографии есть уголовные повороты, которые, на удивление, не только не заканчивались судом, но и не становились препятствием для продолжения работы в госсекторе на управленческих должностях, связанных с деньгами.

Так, с тем же хлебом — будучи директором Осиповичского «Хлебопродукторга» (параллельно — депутатом Осиповичского районного Совета депутатов) Кравченко занимался тем, что почти весь 2010 год фиктивно отпускал продукцию в адрес фермерского хозяйства «Гаспадар», которой руководил его отец, по факту же сбывал все частникам за наличные, а деньги тратил на собственные нужды.

И да — как следует из материалов уголовного дела — наворовал на 1 миллиард и 290 миллионов тогдашних рублей ($426 тысяч).

Сел ли он за это? Нет. Мы не знаем почему, также не известно, был ли в итоге суд. Жители района склонны видеть разгадку в широких плечах красного директора.

Отец Кравченко в 2004-м был судим за махинации в том же «Гаспадары», а для Александра эта компания стала причалом на времена жизненных неудач — в разные годы он работал там как минимум трижды.

Александр заработал на дом в Осиповичах на 247 «квадратов», квартиру на 72 метра и участок под строительство дома там же. Собственником еще одного недостроенного дома в Осиповичах он стал по договору дарения в 2020-м.

Вероятно, все хорошо складывается для него и на этот раз: по информации наших собеседников, в начале мая Кравченко выпустили из СИЗО. При чем здесь смерть его заместителя, Натальи П.?

«После возбуждения уголовного дела она тоже ходила на допросы, но на нее саму ничего не было — иначе бы ее не только не представили к должности директора, но и задержали бы вместе с ним.

Что происходило, дальше никто, кроме самых близких, не знает.

Слухи таковы, что бывший директор начал перекидывать всех собак на нее, в деле «обработки» отметился и адвокат задержанного (мы не знаем его имени. — Прим.), роль следственных органов неизвестна. В результате, после периода подавленности, она якобы заявила мужу, что ей «нужно тихо уйти». Он подумал, что это об увольнении, а утром нашел ее неживой. Это произошло в апреле», — сообщили нам коллеги.

По их информации, ранее задержанный Кравченко уже на свободе. Подтвердить это из других источников трудно — дочь Кравченко вообще опровергает, что он задерживался, и говорить о судьбе отца не хочет.

Номера самого Кравченко недоступны.

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