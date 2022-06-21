Минчанка получила «тунеядскую» жировку из-за уехавшей за границу сестры 2 21.06.2022, 22:40

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Почему так вышло.

Минчанка получила «тунеядскую» жировку, потому что ее сестра, которая прописана в квартире, уехала за границу. «В расчетно-справочном центре сказали, что так как моя сестра прописана у меня в квартире и уехала за границу, то сейчас будут начисления по полным тарифам. И неважно, что у нее есть ИП, и она платит налоги в РБ, — рассказала девушка dev.by.

Минчанка рассказала, что ее последняя жировка внезапно «потяжелела» в два раза по сравнению с «зимними» коммунальными — одна вода обошлась в 50 рублей. Она позвонила в расчетно-справочный центр и узнала, причина — в уехавшей родственнице.

— И неважно, что у нее есть ИП, и она платит налоги в РБ, — рассказала девушка.

При этом к плательщикам коммунальных услуг относятся собственник помещения, наниматель, арендатор, лизингополучатель и член организации застройщиков — но не прописанный там родственник.

Минчанка набрала РСЦ повторно, и ей сообщили, что списки будут перепроверять и, скорее всего, проведут перерасчет.

— Но в этом месяце сказали оплатить как есть (пеня не возвращается в любом случае). Им списки подают с таможни, а времени перепроверить нет, — рассказала минчанка.

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