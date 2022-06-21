ВСУ уничтожили ракету и десяток бронированных машин РФ
- 21.06.2022, 22:50
Также уничтожены два беспилотника.
Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ уничтожили два российских БПЛА и авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59 в Киевской и Донецкой областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных сил в Facebook.
Кроме этого, ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей, совершили несколько авиаударов по вражеским позициям.
Украинские военные ликвидировали до 10 боевых бронированных машин РФ, живую силу противника и уничтожили два склада с боеприпасами.