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ВСУ уничтожили ракету и десяток бронированных машин РФ

  • 21.06.2022, 22:50
ВСУ уничтожили ракету и десяток бронированных машин РФ

Также уничтожены два беспилотника.

Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ уничтожили два российских БПЛА и авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59 в Киевской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных сил в Facebook.

Кроме этого, ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей, совершили несколько авиаударов по вражеским позициям.

Украинские военные ликвидировали до 10 боевых бронированных машин РФ, живую силу противника и уничтожили два склада с боеприпасами.

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