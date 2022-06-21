Ученые показали первый суперконтинент 3 21.06.2022, 23:01

3,268

Он исчез с лица Земли 2,8 млрд лет назад.

Исследователи создали новую модель тектонических плит на Земле, которая поможет лучше понять природу землетрясений и извержений вулканов.

Последний раз модель тектонических плит Земли обновлялась в 2003 году. Теперь же австралийские ученые показали новую модель расположения этих плит в виде первого суперконтинента на Земле под названием Ваальбара, который существовал 3,5 – 2,8 млд лет назад, прежде, чем распался на части. Новая модель, по словам ученых, поможет лучше предсказывать появление землетрясений и извержений вулканов, а также лучше понять природу этих стихийных бедствий, сообщает Daily Mail.

Ученые из Университета Аделаиды, Австралия, составили новую карту тектонических плит Земли, на которой показаны континенты, которые расположены в виде первого суперконтинента Ваальбара, который распался примерно 2,8 млрд лет назад. Из тектонических или литосферных плит состоит земная кора и они постоянно двигаются, что вызывает появление землетрясений и извержений вулканов.

"Мы изучили конфигурацию граничных зон тектонических плит в прошлом построении континентальной коры. Наши новые данные показывают, что на пограничные зоны плит приходится почти 16% земной коры и еще большая доля, 27% на континенты. Также новая карта тектонических плит лучше объясняет распределение 90% землетрясений и 80% извержений вулканов за последние 2 миллиона лет, тогда как существующие модели охватывают только 65% землетрясений", — говорит Деррик Хастерок из Университета Аделаиды.

Ученым удалось нанести на новую карту более точную информацию о границах зон деформации, ведь предыдущие модели показывали их как отдельные области, а не как широкие зоны.

"Мы добавили новую информацию в модель плиты в западной части Северной Америки, где граница с Тихоокеанской плитой оказалась намного шире, и составляет примерно 1500 км. Также новая информация касается движения плиты в Азии, особенно к северу от Индии, где плита на юге врезается в Евразию", — говорит Хастерок.

По словам ученых, новая модель тектонических плит может улучшить понимание геологической истории Земли, а также поможет в предсказании землетрясений и извержений вулканов, но еще ее можно применить для улучшения методов поиска полезных ископаемых.

Как показало предыдущее исследование, современные тектонические плиты начали формироваться примерно 2,8 млрд лет назад, незадолго до того, как распался первый суперконтинент Ваальбара. Некоторые ученые до этого считали, что плиты формировались на протяжении 4 млрд лет, другие говорили, что они появились только 1 млрд лет назад. Но это исследование показало процесс формирование плит начался в период между 2,8 и 2,5 млрд лет назад.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».