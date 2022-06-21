Минобороны Эстонии: Россия на учениях имитирует ракетные удары по Эстонии 1 21.06.2022, 23:07

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Между РФ и членом НАТО ситуация напряженная.

Россия проводит военные учения с имитацией ракетных ударов по территории Эстонии. Об этом сообщило Минобороны Эстонии, передает Bloomberg.

В Минобороны страны предупреждают об эскалации напряженности между РФ и членом НАТО.

Также в ведомстве отмечают, что именно в преддверии саммита НАТО усилилось провокационное поведение на границе Эстонии с Россией. Саммит запланирован на следующей неделе в Мадриде.

МИД Эстонии уже вызвал посла России в Таллинне, сообщив, что 18 июня вертолет пограничной службы России на две минуты влетел в воздушное пространство Эстонии. Это первый подобный случай с тех пор, как путинские войска начали вторжение в Украину.

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