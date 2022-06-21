В Беларуси предлагают поднять пенсионный возраст 14 21.06.2022, 23:17

9,864

И существенно увеличить для работников отчисления в ФСЗН.

В Беларуси нужно в очередной раз повышать пенсионный возраст. С таким предложением выступила директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского (БСПН) Жанна Тарасевич, сообщает Myfin. В бизнес-союзе считают, что возраст выхода на заслуженный отдых нужно постепенно поднять для женщин до 63 лет. При этом для всех работников предлагается заметно поднять размер отчислений в ФСЗН, а для нанимателей — снизить.

Во сколько сейчас белорусы выходят на пенсию

В Беларуси с этого года мужчины выходят на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет. В нынешнем году закончилась пенсионная реформа, которая начала в 2017-м.

Ранее чиновники обсуждали дальнейшее повышение пенсионного возраста после 2022 года, но речь шла только о женщинах. Еще больше повысить пенсионный возраст советовали и в МВФ.

В Минтруда в мае этого года заявляли, что «повышение пенсионного возраста не рассматривается».

Уточним, что продолжительность жизни женщин в Беларуси составляет около 78 лет, а у мужчин — 64 года.

Как предлагают поднять пенсионный возраст в бизнес-союзе

Жанна Тарасевич считает, что принятых в 2017 году мер недостаточно, что Беларуси нужна еще одна пенсионная реформа. «Нам придется возвращаться к очередной реформе. Будет это через год или два — сказать сложно, потому что меняется экономическая ситуация, — считает руководитель БСПН. — Но мы будем стоять перед выбором — нужно ли проводить реформу, либо увеличивать обязательные отчисления из фонда оплаты труда, либо нам придется снижать размеры пенсий. Потому что скорее всего из-за дефицита ресурсов фонда бюджет должен будет дотировать фонд, чтобы выплачивать пенсию хотя бы на уровне 40% от средней зарплаты».

Бизнес-союз выступает за увеличение пенсионного возраста до 63 лет не только для мужчин, но и для женщин. Но постепенно, в течение 10−15 лет.

— С момента разработки нашей концепции пенсионной системы прошло почти 10 лет. Конечно, нужно проводить дополнительные исследования, от чего-то отказываться либо какие-то пункты прописывать более четко. Но мы считаем предложения вполне жизнеспособными и хотим обсудить их с населением и услышать их мнение, — считает Жанна Тарасевич.

По ее мнению, в Беларуси также нужно выравнивать долю отчислений от работников и работодателей. Сейчас это 1% и 34% (столько платят работник и наниматель соответственно).

— Потихоньку мы должны прийти к соотношению 50/50. Это не значит, что уже завтра нужно забирать с зарплаты работников 14%, можно добавлять по 0,5−1% в год. Тогда у нанимателя будет заинтересованность выплачивать более высокую заработную плату, а у работников — получить в будущем более высокую пенсию.

Жанна Тарасевич обращает внимание на то, что в Беларуси пенсии не сильно дифференцированы. «У кого-то низкие, у кого-то высокие заработные платы, а при выходе на пенсию размер пособия не намного отличается друг от друга. Получается, что пенсии почти не зависят от отчислений, которые осуществлялись, когда человек работал», — говорит руководитель БСПН.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».