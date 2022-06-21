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ВСУ продвинулись ближе к Херсону

  • 21.06.2022, 23:30
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ВСУ продвинулись ближе к Херсону

Свежая карта.

Несмотря на оборону со стороны российских оккупантов, Вооруженные силы Украины продвигаются в Херсонской области.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила Наталья Гуменюк, глава пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" ВСУ.

По словам Гуменюк, российским оккупантам приходится очень тяжело - они соорудили мощную систему обороны и обустраивают второй и третий рубежи. Но ВСУ вытесняют их с занимаемых позиций.

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