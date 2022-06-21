ВСУ продвинулись ближе к Херсону 21.06.2022, 23:30

5,656

Свежая карта.

Несмотря на оборону со стороны российских оккупантов, Вооруженные силы Украины продвигаются в Херсонской области.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила Наталья Гуменюк, глава пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" ВСУ.

По словам Гуменюк, российским оккупантам приходится очень тяжело - они соорудили мощную систему обороны и обустраивают второй и третий рубежи. Но ВСУ вытесняют их с занимаемых позиций.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».