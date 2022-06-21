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Зеленский призвал ввести седьмой пакет санкций против России

  • 21.06.2022, 23:38
  • 1,554
Зеленский призвал ввести седьмой пакет санкций против России

Президент Украины привел аргументы.

Седьмой пакет санкций ЕС нужен как можно быстрее. Россия должна чувствовать постоянно усиление давления за войну, за свою агрессивную антиевропейскую политику.

Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

"Очередные угрозы Литве, очередная волна энергетического давления, очередные порции лжи российских чиновников относительно продовольственного кризиса, все это аргументы, чтобы согласовать седьмой пакет санкций", - сказал Зеленский.

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