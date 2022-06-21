Зеленский призвал ввести седьмой пакет санкций против России 21.06.2022, 23:38

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Президент Украины привел аргументы.

Седьмой пакет санкций ЕС нужен как можно быстрее. Россия должна чувствовать постоянно усиление давления за войну, за свою агрессивную антиевропейскую политику.

Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

"Очередные угрозы Литве, очередная волна энергетического давления, очередные порции лжи российских чиновников относительно продовольственного кризиса, все это аргументы, чтобы согласовать седьмой пакет санкций", - сказал Зеленский.

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