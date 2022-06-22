Украинская авиация «перемолола» оккупантов вместе с бронетехникой 22.06.2022, 7:32

Группы бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершили несколько авиаударов по вражеским позициям.

За сутки Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили до 10 боевых бронированных машин и два склада боеприпасов российских оккупантов.

"21 июня в Киевской и Донецкой областях подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожено два беспилотных летательных аппарата российских оккупационных войск. Также подразделением ЗРВ ликвидировано авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59", - говорится в сообщении на странице Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Также отмечается, что ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей, совершили несколько авиаударов по вражеским позициям.

"Ликвидирован до 10 боевых бронированных машин, живую силу противника, уничтожено два склада боеприпасов рашистов", - констатировали в Воздушных силах.

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